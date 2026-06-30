Rahatlamak için gözüne masaj tabancası tuttu, sonucu felaket oldu!

Kasları rahatlatmak ve kan dolaşımını artırmak amacıyla kullanılan masaj tabancaları son yıllarda büyük ilgi görüyor. Ancak İskoçya'da yaşanan olay, bu cihazların yanlış kullanımının ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi.

GÖZLERİNİ RAHATLATMAK İSTERKEN FELAKETİ YAŞADI

Edinburgh'da yaşayan 20'li yaşlardaki bir genç, haftalar boyunca göz yorgunluğunu gidermek amacıyla masaj tabancasını göz çevresinde ve doğrudan gözlerinin üzerinde kullandı. İlk başlarda herhangi bir sorun yaşamayan genç, bir süre sonra sağ gözünde uçuşan cisimler ve ışık çakmaları görmeye başlayınca hastaneye başvurdu.

DOKTORLAR GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Göz muayenesinde genç adamın sağ gözünde çok sayıda retina yırtığı, yaygın retina ezilmesi ve "retinal diyaliz" adı verilen ciddi bir retina ayrılması türü tespit edildi. Sol gözünde ise yaygın morarma ve altı ayrı küçük retina yırtığı bulundu.

Doktorlar ilk etapta hastanın daha önce geçirdiği bir darbe ya da göz hastalığı olabileceğini düşündü. Ancak genç adamın ne aile geçmişinde ne de kendisinde böyle bir rahatsızlık bulunmuyordu. Sadece hafif derecede miyop olduğu belirlendi.

GERÇEK NEDENİ SONRADAN İTİRAF ETTİ

Doktorların ayrıntılı soruları üzerine genç adam, yaklaşık üç ay boyunca haftada bir kez masaj tabancasını hem göz çevresine hem de doğrudan göz kürelerine uyguladığını itiraf etti.

Uzmanlara göre cihazın oluşturduğu yüksek hızlı darbeler göz küresini sıkıştırarak retinanın yırtılmasına neden oldu. Doktorlar, başka herhangi bir risk faktörü bulunmaması nedeniyle gözlerde oluşan ağır hasarın doğrudan masaj tabancasından kaynaklandığını değerlendirdi.

TIP DÜNYASINDA BİR İLK OLDU

Vaka, BMJ Case Reports dergisinde yayımlandı. Araştırmayı hazırlayan doktorlar, bunun masaj tabancası kullanımına bağlı olarak gelişen iki gözde çoklu retina yırtığı ve retinal diyaliz görülen ilk kayıtlı vaka olduğunu belirtti.