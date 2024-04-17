MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rahmi Koç'tan sonra Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un parti paylaşımı gündemde! Efsane şarkıcıyla buluşup...

Rahmi Koç'tan sonra Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un parti paylaşımı gündemde! Efsane şarkıcıyla buluşup...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.04.2024 10:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Rahmi Koç katıldığı Küba gecesindeki keyifli anlarıyla gündeme gelmişti. Bu sefer de Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un şarkıcı Cher ve mücevher tasarımcısı Lore Rodkin ile birlikte parti öncesi halleri dikkat çekti.

Rahmi Koç'tan sonra Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un parti paylaşımı gündemde! Efsane şarkıcıyla buluşup...

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç sosyal medyada gündem oldu. Rahmi Koç'un Miami'de Küba gecesinde eğlendiği anlardan sonra Ali Koç'un eşinin de "İstanbul’u temsil ediyorum" sözleri dikkat çekti.

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yakın arkadaşları efsane şarkıcı Cher ve Lore Rodkin ile parti öncesi bir davette buluştu. Koç, Cher ve Rodkin sosyal medyada bir video paylaştı.

dfd

Nevbahar Koç videoda, "Merhaba ben Nebi. İstanbul’u temsil ediyorum. Partiye geldim" ifadesini kullandı. "Partiye davet edilmeden katılma" anlamına gelen "crush a party" tabirini kullanan Nevbahar Koç'un yanına gelen Cher, kendisinin de partiye aynı şekilde geldiğini söyledi.

Rahmi Koç'un Miami'deki eğlencesi gündemde Rahmi Koç'un Miami'deki eğlencesi gündemde

Los Angeles'ta dostlarının düzenlediği sürpriz parti ile 52'nci yaşını geçtiğimiz ay kutlayan Nevbahar Koç'un partisine dünyaca ünlü isimler katılmıştı. Cher, İrana Shayk, Loree Rodkin, James Aka Munky, Evis Xheneti, Mert Alaş gibi isimlerin yer aldığı parti gündem olmuştu.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı'da annesini arıyor! İşte fotoğrafıMetin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı'da annesini arıyor! İşte fotoğrafı
Cansu Taşkın eski aşının açıklamasını görünce...Cansu Taşkın eski aşının açıklamasını görünce...
Gerçek hayattaki hali gündem oldu! "Sadi baban görmesin"Gerçek hayattaki hali gündem oldu! "Sadi baban görmesin"
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç sosyal medya mücevher gecesi
En Çok Okunan Haberler
Herkes bunu konuşuyor! Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'Manken gibi bir kadın'

Herkes bunu konuşuyor! Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'Manken gibi bir kadın'

Çalışanlar dikkat! Türkiye'de de başladı: Haftada 4 gün çalışmada sektörler belli oldu

Çalışanlar dikkat! Türkiye'de de başladı: Haftada 4 gün çalışmada sektörler belli oldu

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Aracından çıkan şeyi görünce, polisi arayıp kendini ihbar etti

Aracından çıkan şeyi görünce, polisi arayıp kendini ihbar etti

Yüksek emekli promosyonu almak için son günler!

Yüksek emekli promosyonu almak için son günler!

Aldatma sahnesinde figüran ilanında bomba detay: 'Öpüşme göreceğiz gibi...'

Aldatma sahnesinde figüran ilanında bomba detay: 'Öpüşme göreceğiz gibi...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.