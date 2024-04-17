Rahmi Koç'tan sonra Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un parti paylaşımı gündemde! Efsane şarkıcıyla buluşup...

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç sosyal medyada gündem oldu. Rahmi Koç'un Miami'de Küba gecesinde eğlendiği anlardan sonra Ali Koç'un eşinin de "İstanbul’u temsil ediyorum" sözleri dikkat çekti.

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yakın arkadaşları efsane şarkıcı Cher ve Lore Rodkin ile parti öncesi bir davette buluştu. Koç, Cher ve Rodkin sosyal medyada bir video paylaştı.

Nevbahar Koç videoda, "Merhaba ben Nebi. İstanbul’u temsil ediyorum. Partiye geldim" ifadesini kullandı. "Partiye davet edilmeden katılma" anlamına gelen "crush a party" tabirini kullanan Nevbahar Koç'un yanına gelen Cher, kendisinin de partiye aynı şekilde geldiğini söyledi.

Los Angeles'ta dostlarının düzenlediği sürpriz parti ile 52'nci yaşını geçtiğimiz ay kutlayan Nevbahar Koç'un partisine dünyaca ünlü isimler katılmıştı. Cher, İrana Shayk, Loree Rodkin, James Aka Munky, Evis Xheneti, Mert Alaş gibi isimlerin yer aldığı parti gündem olmuştu.







