Ramazan ayını kilo almadan geçirmek için 10 altın kural!

Beslenmeye bağlı sıkıntılar yaşamadan rahat şekilde oruç tutmak için neler yapmak gerekiyor? Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. M. Refik Sezgin, kilo almamak ve daha sağlıklı kalmak için Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

RAMAZAN AYINDA SAĞLIKLI KALMAK ELİNİZDE

Ramazan ayında uzun süreli açlık metabolizma hızını yavaşlatır. Beslenme programının ve öğünlerin değişmesi, oruç tutan kişilerde hızlı kilo alımına neden olabilir. Bu durum da Ramazan ayı geçtikten sonra kişilerde psikolojik olarak mutsuzluğu beraberinde getirebilmektedir. Bu dönem sona erdikten sonra, kişiler bir ay gibi uzun dönemde alınan bu kiloları, 3-5 gün içinde tek besin içeren sağlıksız diyetlerle vermeye yönelebilmektedir. Metabolizma hızı Ramazan ayı boyunca yavaşlasa bile oruç tutarken dengeli beslenmek ve kilo alımını engellemek mümkündür.

Ramazan beslenmenizde bunlara dikkat edin: