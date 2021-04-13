YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Ramazan ayını kilo almadan geçirmek için 10 altın kural!

Ramazan ayını kilo almadan geçirmek için 10 altın kural!

Betül Songur Betül Songur
13.04.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı öğün sayısındaki azalma ve saat değişiklikleri sindirim ve kilo problemini beraberinde getiriyor. Beslenme düzenindeki değişikliklerle birlikte daha fazla yeme eğilimine girdiğimiz Ramazanda ay boyunca metabolizma yavaşlıyor, kilo alımı kaçınılmaz oluyor. Ancak bazı önlemler alınarak Ramazanı rahat şekilde geçirmek mümkün.

Ramazan ayını kilo almadan geçirmek için 10 altın kural!

Beslenmeye bağlı sıkıntılar yaşamadan rahat şekilde oruç tutmak için neler yapmak gerekiyor? Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. M. Refik Sezgin, kilo almamak ve daha sağlıklı kalmak için Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

RAMAZAN AYINDA SAĞLIKLI KALMAK ELİNİZDE

Ramazan ayında uzun süreli açlık metabolizma hızını yavaşlatır. Beslenme programının ve öğünlerin değişmesi, oruç tutan kişilerde hızlı kilo alımına neden olabilir. Bu durum da Ramazan ayı geçtikten sonra kişilerde psikolojik olarak mutsuzluğu beraberinde getirebilmektedir. Bu dönem sona erdikten sonra, kişiler bir ay gibi uzun dönemde alınan bu kiloları, 3-5 gün içinde tek besin içeren sağlıksız diyetlerle vermeye yönelebilmektedir. Metabolizma hızı Ramazan ayı boyunca yavaşlasa bile oruç tutarken dengeli beslenmek ve kilo alımını engellemek mümkündür.

Ramazan beslenmenizde bunlara dikkat edin:

  1. Sindirim ağızda başlar. O nedenle uzun süreli açlık sonrasında yemekleri yavaş ve çiğneyerek tüketmek çok önemlidir.

  2. Özellikle akşam saatine doğru, yemeğe yaklaşıldığının bilincinde olunması açlık duygusunu artırır. Hazırlanan yemek kokuları ile birlikte mide salgıları da artmaya başlamaktadır. Bu nedenle ilk gıda alımlarının çok sıcak ve çok soğuk olmamasına dikkat edilmelidir.
  3. Kısmi açlık süresi nedeni ile ilk gıda alımları sıvı-yumuşak yemeklerle olmalıdır. Oda ısısında bir iki bardak su, çorba ve şekersiz komposto ile iftara başlanılabilir.
  4. İlk gıda alımından sonra minimum 5-10 dakika arası küçük bir mola verilmelidir. Bu ara namaz kılanlar için akşam namazı arası olabilir. Bu sayede kan şekeri yükselmeye başlamışken devam eden gıda alımları da daha kontrollü olacaktır ve kilo alımının önüne geçecektir.
  5. Ana yemeklerde sağlıklı bir menü planlanmalıdır.
  6. Gıda alımından sonra yoğun egzersiz tercih edilmemelidir. Yemekten 1-1,5 saat sonra hafif bir yürüyüş sindirim sürecini rahatlatmaya iyi gelir.
  7. Yürüyüş sonrasında meyve yoğunluklu bir öğün alınabilir. Kivi, muz, ananas, elma, armut, çilek gibi aroması yüksek meyveler dilimlenip, üzerine çok az bal ve fındık-badem rendelenerek tüketilebilir.
  8. Sahurda olabildiğince imsak vaktine yakın uyanmaya çalışılmalıdır. Bu öğün çok erken bir kahvaltı gibi düşünülmelidir. Gün boyunca çok aç kalınacağı düşünülerek aşırı gıda alımının hiçbir faydası olmamaktadır. Çünkü ne yenirse yensin belirli bir saat sonra mide boşalacaktır.
  9. Sahur sonrasında 1 bardak kefir veya fonksiyonel yoğurt tüketimi bağırsak sorunlarını engellemeye yardımcı olur.
  10. İftar ve imsak arasında, vücut ağırlığının her kg’ı için 20 mL sıvı tüketimi ihmal edilmemelidir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!
Meşhur yemeğin lezzet sırrı belli oldu!Meşhur yemeğin lezzet sırrı belli oldu!
İzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifiİzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Dudak dudağa kutlama

Dudak dudağa kutlama

Gece gündüz mesai yapıyorlar! Bu tatlı kapış kapış

Gece gündüz mesai yapıyorlar! Bu tatlı kapış kapış

Önceden hazırlayıp Ramazan boyunca tüketiyorlar

Önceden hazırlayıp Ramazan boyunca tüketiyorlar

Ramazan ayının geleneksel lezzetli küncülü helva

Ramazan ayının geleneksel lezzetli küncülü helva

İyileştiren baharat: Safran!

İyileştiren baharat: Safran!

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kestane mantarlı acılı karides! Öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak

Kestane mantarlı acılı karides! Öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu!

Hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu!

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.