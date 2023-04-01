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  4. Ramazan boyunca dizilerde yemek sahnesi çekilmesi yasaklandı mı? RTÜK Başkanı tartışmalara son noktayı koydu

Ramazan boyunca dizilerde yemek sahnesi çekilmesi yasaklandı mı? RTÜK Başkanı tartışmalara son noktayı koydu

01.04.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Emre Kınay'ın sosyal medya hesabından, "RTÜK yapımcılara uyarı göndermiş. 1 ay boyunca kahvaltı, yemek su dahil içilmeyecek sahnelerde, yasak." açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Söz konusu iddiaların ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ramazan boyunca dizilerde yemek sahnesi çekilmesi yasaklandı mı? RTÜK Başkanı tartışmalara son noktayı koydu

Oyuncu Emre Kınay'ın Instagram hesabından yaptığı, "Ramazan ayı boyunca yemek sahneleri yasaklandı" açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Akşam saatlerinde açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin iddiaların yalan olduğunu duyurdu.

Ekran Alıntısı

"BÖYLE BİR YAZI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Soysal meyda hesabından oyuncu Emre Kınay'a tepki gösteren Şahin, "Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, yalandır. RTÜK’ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

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Emre Kınay Ebubekir Şahin rtük Oyuncu

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