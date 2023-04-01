Ramazan boyunca dizilerde yemek sahnesi çekilmesi yasaklandı mı? RTÜK Başkanı tartışmalara son noktayı koydu

Oyuncu Emre Kınay'ın Instagram hesabından yaptığı, "Ramazan ayı boyunca yemek sahneleri yasaklandı" açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Akşam saatlerinde açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin iddiaların yalan olduğunu duyurdu.

"BÖYLE BİR YAZI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Soysal meyda hesabından oyuncu Emre Kınay'a tepki gösteren Şahin, "Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, yalandır. RTÜK’ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.



