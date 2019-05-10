Ramazan boyunca neden her gün 1 bardak ayran içmelisiniz?

Uzun süren Ramazan günlerini sağlıklı geçirebilmek için vücudun sıvı dengesini korumak son derece önemli. Bunun için beslenme uzmanları oruç tutanlar için lezzetli bir öneride bulunuyor: Ayran içmek.

Sahur ve iftar arasının oldukça uzun olması, vücudun elektrolikit dengesinin bozulmasına neden olabilir. Saatler süren susuzluktan olumsuz etkilenmemek için, uzmanlardan iftarda ve sahurda ayran tüketilmesi konusunda öneri geldi.

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan ayranın;

Tok tutma özelliği vardır. Düzenli olarak tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi verir.

Hararet giderici etkisi vardır. Yaz günlerinde vücut sıcaklığını dengeler.

Boş mideye hızlı bir şekilde yüklenmek hazımsızlık sorunu yaratabilir. Bunu önlemek için öncelikle yiyecekleri yavaş çiğnemeli ve hızlı yemek yemekten kaçınmalısınız. Ancak ağır yemekler yiyorsanız yanında bir bardak ayran sizin kurtarıcınız olacaktır.



