Ramazan'da bu saatlerde uyumak bağışıklığı güçlendiriyor

Diyetisyen Tuba Yıldırım, Ramazan’da sahurun kesinlikle atlanmaması gerektiğini vurguladı. Sahurda protein ve lif açısından zengin besinlerin tercih edilmesini öneren Yıldırım, süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi protein kaynaklarının yanı sıra tam buğday ekmeği, sebze ve meyvelerin de tokluk süresini uzattığını ifade etti.

RAMAZAN BOYUNCA BU SAATLERDE UYUMAK BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

İftar sofrasında ise ölçü ve dengeye dikkat çekti. Yıldırım, özellikle protein ve sebze ağırlıklı bir menünün tercih edilmesi gerektiğini belirterek aşırı karbonhidratlı, yağlı, tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Sindirim sistemini zorlamamak için yemeklerin yavaş tüketilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Uyku düzeninin de bağışıklık için kritik olduğuna dikkat çeken Yıldırım, Ramazan’da da en az 7-8 saat uyumanın önemine işaret etti. Özellikle gece 23.00 ile 04.00 saatleri arasında uyumanın, melatonin salgısı ve hücre yenilenmesi açısından bağışıklık sistemini desteklediğini belirtti.

Sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, iftar ile sahur arasında yeterli miktarda su içmenin toksinlerin atılması ve bağışıklığın güçlenmesi için hayati olduğunu söyledi.

İftar menüsüne besleyici bir çorba ile başlanmasını öneren Yıldırım, ardından yavaş tempoda sebze veya et yemeklerinin tüketilmesini tavsiye etti. En fazla iki dilim tam buğday ekmeği ile birlikte salata ve yoğurt, ayran ya da kefirin yeterli olacağını belirtti.

Ara öğünlerde ise zencefil ve zerdeçal eklenmiş yoğurdun bağışıklığı destekleyebileceğini belirten Yıldırım, Ramazan’da sık görülen kabızlık sorununa karşı hurma, keten tohumu, sumak ve zeytinyağının beslenmeye eklenmesini önerdi.