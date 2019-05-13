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"Ramazan'da dengeli beslenmenin sırrı: süt, peynir ve yoğurt"

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Ramazan ayında oruç süresinin uzun olması dengeli beslenmenin önemini artırıyor. İçim Türkiye Kalite Müdürü Şenay Avcu, sağlıklı bir Ramazan ayı için hem iftar hem de sahur sofralarında süt, peynir ve yoğurdun eksik edilmemesi önerdi.

"Ramazan'da dengeli beslenmenin sırrı: süt, peynir ve yoğurt"

Bu yıl gündüzlerin uzamaya başladığı ve sıcaklıkların arttığı bir döneme denk gelen Ramazan ayında oruç süresi 16 saati aşıyor. İftar ve sahur günün kalan 8 saatine sığdırıldığından, vücudun bu kısıtlı sürede sağlıklı beslenmesi büyük önem taşıyor. Başta protein ve kalsiyum olmak üzere yağ, karbonhidrat ve çeşitli vitaminleri içermesi sebebiyle, süt ve süt ürünleri Ramazan sofralarının dengeleyici besinleri olarak öne çıkıyor. İçim Türkiye Kalite Müdürü Şenay Avcu, sağlıklı bir Ramazan ayı için hem iftar hem de sahur sofralarında süt, peynir ve yoğurt tüketiminin önemine vurgu yaptı.

''Yüksek proteinli süt, uzun süreli tokluk sağlıyor''

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Ramazan ayında dengeli beslenmeye dair değerlendirmelerde bulunan İçim Türkiye Kalite Müdürü Şenay Avcu, ''Tokluk için besinlerin dengeli oranda karbonhidrat, protein ve yağ içermesi önemlidir. Bu yüzden süt, yoğurt ve peynir grubu besinler, Ramazan dönemi için idealdir. Süt ürünleri sindirimi de kolaylaştırdığından, sahurda içilecek bir bardak süt veya ayran da gün içinde daha uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor. İftar ve sahur sofralarında mutlaka süt veya yoğurt bulundurmaya özen gösterin. Özellikle yüzde 6 oranında yüksek protein içeren sütümüz, uzun süreli tokluk hissi sağlıyor'' dedi.

''Peynirdeki sodyum, tansiyonu dengeliyor''

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Ramazan ayına özel yüzlerce sağlıklı yemek tarifini internet sitelerinde sunduklarını belirten Avcu şöyle konuştu: ''İftariyelikler arasında yer alan ve sahurda da çokça tercih edilen peynir çeşitleri, içerdiği sodyum sayesinde tansiyonun düşmesine engel olurken, yüksek hayvansal protein de açlık hissini geciktiriyor. Gün boyunca aç kalan vücudun ihtiyaç duyduğu belirli vitaminler var ki bunlar süt ürünlerinde gizli. Sindirimi kolaylaştırarak bağırsak sorunlarını ortadan kaldırmaya destek olan yoğurdun özellikle iftarda tüketilmesi çok önemli. İçim olarak internet sitemizde Ramazan ayına özel hazırladığımız tariflerle, özellikle süt ve süt ürünlerinin kullanılabileceği çeşitli lezzetler sunuyoruz''.

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