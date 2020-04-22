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Ramazan'da sahur sofralarının vazgeçilmezi peksimet üretimi başladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Yozgat’ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte un, su, tuz, yoğurt ve tereyağı ile yapılan peksimet, fırınlarda satışa sunulmaya başlandı.

Ramazan'da sahur sofralarının vazgeçilmezi peksimet üretimi başladı

Yozgat’ta Ramazan ayına sayılı günler kala fırıncılar daha çok yaşlıların tercih ettiği un, tuz, su, yoğurt ve tereyağı ile yapılan peksimet üretimine başladı. Aylardır bayatlamadan muhafaza edilen iftar ve sahurda sıklıkla tüketilen peksimetin bu yıl kilosu ise 25 lira olarak belirlendi. Yozgat’ta Ramazan ayı boyunca 100 kilo peksimet tüketiliyor.

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Her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak peksimet ürettiklerini anlatan pide fırını işletmecisi Bekir Kırdemir, bir ekmek çeşidi olan peksimetin yapılışını anlattı. Kırdemir, "Peksimet sadece Ramazan aylarında olur, Ramazan ayı haricinde ise sadece az miktarda yapılır. Bunun içinde tereyağı, yoğurt, tuz ve un var. Bu ekmek çeşidi süte ve ya çorbaya ıslanarak yeniliyor. Hamur yoğrulduktan sonra haşlanarak yapılıyor. Hamur kabardıktan sonra ise bir gün kurumaya bırakılıyor. Kurutulma aşamasından sonra ise peksimet hazır oluyor. Bu ekmek çeşidi hem tok tutuyor mideyi rahatsız etmiyor. Kilosunu 25 liradan satışa sunduk. Daha çok İç Anadolu bölgesinde görülüyor. Yıllardan beri üretiyoruz. Babadan gelen bir gelenek ve her Ramazanda bunu üretmeye devam ediyoruz. Ramazan da üretilmesinin nedeni de talebin çok fazla olması. Ramazan boyunca 100 kilo peksimet satışımız oluyor.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
peksimet, yozgat yemekleri, ramazan lezzetleri,

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