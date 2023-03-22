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Ramazan’da sofranızdan ayırmayın! Gün boyu tok tutan yiyecekler

22.03.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Bu yıl Sinop, 13 saat 56 dakikayla en uzun süre oruç tutacak il. Aç kalmak birçok kişiyi zorlayabiliyor. Öte yandan sahurda bazı yiyecekleri tüketerek gün boyu dinç ve enerjik kalmak da mümkün. Ramazanda sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinleri sizler için derledik. İşte Ramazan'da gün boyu tok tutan yiyecekler...

Ramazan’da sofranızdan ayırmayın! Gün boyu tok tutan yiyecekler

Ramazan ayı yarın itibarıyla idrak edilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı on bir ayın sultanı ramazan ayının son gününü 20 Nisan 2023 Perşembe günü olarak açıkladı. Bu yıl, ramazan ayı 29 gün sürecek. Oruç tutacak vatandaşlar gün boyu dinç olmak için sağlıklı ve yeterli beslenmelidir. Biz de çalışan ve efor sarf eden kişiler için gün boyu tok tutan yiyecekleri derledik.

BU YİYECEKLERİ YİYEN İFTARA KADAR ACIKMIYOR!

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Tahıl ekmeği

Tahıl ekmeği sağlıklı yaşam için gerekli olan zincirin bir parçasıdır. Ayrıca uzun süre tok tutma özelliği vardır. İçerdikleri sayesinde sağlık dostu olan tahıl ekmeği, uzun süren oruç nedeniyle mutlaka Ramazan ayında tüketilmelidir.

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Zeytin

Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyeceklerden biridir. Zeytin aynı zamanda sindirim sistemine de yardımcı olmaktadır. Zeytinin tok tutma özelliği ile de sahur sofralarının en vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Sahurda bu yüzden zeytin tüketmeye özen göstermeliyiz.

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Süt

Çay ve kahve sevenler belki sahurda süt tüketmeyi tercih edebilirler. Süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenizi sağlayacaktır.

Süt ve yoğurt protein ve kalsiyum içermeleri nedeniyle önemlidir.

Tam yağlı süt ya da yoğurt tercih edildiği takdirde daha uzun süre tok kalmak mümkündür. Öte yandan sıvı ihtiyacı için sahur vaktinden önce ayran, cacık, süt ve smoothie gibi içecekler de içebilirsiniz.

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Peynir

Protein yönünden besleyici bir besin olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

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Çorba

Tokluk hissinizi yoğun bir şekilde hissedeceğiniz çorbanın tüketimi de önemlidir. Yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.

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Yumurta

Yumurta kaliteli protein içeriği sebebiyle en uzun süre tok tutan yiyecekler arasındadır. Yumurtayı yağda yapmak yerine haşlayarak yemek daha makul olacaktır. İsteğe göre içerisine dilediğiniz sebzeleri ekleyerek omlet de yapabilirsiniz. Fakat haşlanmış yumurtanın daha uzun süre tok tuttuğu bilinmektedir.

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Yulaf

Yulaf, kalorisi düşük, doyuruculuğu yüksek bir besindir. Çözünebilir lif (beta-glukan) içeriği nedeniyle mide hacmini doldurur ve uzun süre tokluk hissi verir.

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