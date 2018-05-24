Ramazan diyeti nasıl yapılır?

Diyetisyen Taylan Kümeli'den Ramazan ayına özel beslenme programı

1. öğün sahur

1. öneri:

İki kibrit kutusu peynir ile hazırlanan yağsız kepekli tost

Bir su bardağı light ayran

Domates, salatalık, maydanoz,

Bir porsiyon meyve veya 4 adet kuru kayısı

2. öneri:

1,5 kepçe çorba

İki kibrit kutusu peynirle hazırlanan çoban salatası

Bir dilim tam buğday ekmeği

3. öneri:

İki dilim çok tahıllı ekmek veya çavdar ekmeği

100 gram haşlanmış veya ızgara tavuk / 160 gram light ton balığı / 2 dilim hindi füme

Bir bardak light ayran

4. öneri:

Etsiz ve pirinçsiz hazırlanmış sebze yemeği (doyana kadar)

Salata

200 gram light yoğurt

Bir dilim çok tahıllı ekmek

5. öneri:

Bir adet haşlanmış yumurta veya bir yumurta ile hazırlanan menemen veya yağsız sebzeli omlet

3 adet zeytin

1 kibrit kutusu kadar peynir

2 dilim çok tahıllı ekmek

2. öğün iftar

Bir bardak su ile oruç açma

1/2 oranında pide veya çok tahıllı/tam buğday/kepekli 1 dilim ekmek

1 kase çorba (tarhana, ezogelin ya da mercimek olmayacak)

Çorbanıza çok fazla kaşar rendelememeye özen gösterin ve kremalı çorbaları tüketmekten kaçının.

Hazırlanan yemeklerden azar azar tüketin.

Etli pide, şarküteri ürünleri kızartması, ara sıcaklar ve şerbetli tatlıları bu süreçte tüketmeyin.