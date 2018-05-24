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Ramazan diyeti nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

Ramazan'ı hem sağlıklı hem de kilo almadan geçirmek isteyenlere sahurdan iftara kadar beslenme planı hazır!

Ramazan diyeti nasıl yapılır?

Diyetisyen Taylan Kümeli'den Ramazan ayına özel beslenme programı

1. öğün sahur

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1. öneri:

İki kibrit kutusu peynir ile hazırlanan yağsız kepekli tost
Bir su bardağı light ayran
Domates, salatalık, maydanoz,
Bir porsiyon meyve veya 4 adet kuru kayısı

2. öneri:

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1,5 kepçe çorba
İki kibrit kutusu peynirle hazırlanan çoban salatası
Bir dilim tam buğday ekmeği

3. öneri:

İki dilim çok tahıllı ekmek veya çavdar ekmeği
100 gram haşlanmış veya ızgara tavuk / 160 gram light ton balığı / 2 dilim hindi füme
Bir bardak light ayran

4. öneri:

Etsiz ve pirinçsiz hazırlanmış sebze yemeği (doyana kadar)
Salata
200 gram light yoğurt
Bir dilim çok tahıllı ekmek

5. öneri:

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Bir adet haşlanmış yumurta veya bir yumurta ile hazırlanan menemen veya yağsız sebzeli omlet
3 adet zeytin
1 kibrit kutusu kadar peynir
2 dilim çok tahıllı ekmek

2. öğün iftar

Bir bardak su ile oruç açma
1/2 oranında pide veya çok tahıllı/tam buğday/kepekli 1 dilim ekmek
1 kase çorba (tarhana, ezogelin ya da mercimek olmayacak)

Çorbanıza çok fazla kaşar rendelememeye özen gösterin ve kremalı çorbaları tüketmekten kaçının.
Hazırlanan yemeklerden azar azar tüketin.
Etli pide, şarküteri ürünleri kızartması, ara sıcaklar ve şerbetli tatlıları bu süreçte tüketmeyin.

1 saat sonra

1. öneri

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Doyana kadar etsiz sebze yemeği
200 gram light yoğurt, ayran veya cacık

2. öneri

100 gram ızgara et/balık/köfte/tavuk
Salata

3. öneri

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6 yemek kaşığı bulgur pilavı/kepekli makarna
Salata
100 gram light yoğurt/ayran/cacık

4. öneri

8,10 yemek kaşığı etli ya da kıymalı sebze yemeği
Yağsız yoğurt
2 yemek kaşığı light yoğurt

Ara öğün (2 saat sonra)

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Bir porsiyon meyve/4 adet kuru kayısı/ 3 adet hurma
1 porsiyon probiyotik yoğurt

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ramazanda kilo verilir mi? ramazan diyeti diyet kilo vermek

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