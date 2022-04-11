Ramazan’ın 10.gününde İzmir köftesi ile masalarınıza renk gelecek

Ramazan ayının sonu git gide yaklaşıyor. Fakat kalan 20 günde sağlıklı ve doyurucu yemek fikirleri bulmak zor olabiliyor. Hazırladığımız bu menüyü yaparak besleyici ve özenli bir masa hazırlayabilirsiniz.

DOMATES ÇORBASI

MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağı

2 çay bardağı süt(sıcak)

5 adet büyük boy domates

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı sıcak et suyu

Servisi için:

1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)

YAPILIŞI

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritiniz.

2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurunuz.

5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişiriniz.

Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave ediniz. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırınız.

Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişiriniz. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçiriniz.

Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peynir ilavesiyle sıcak olarak servis ediniz.

İZMİR KÖFTESİ

MALZEMELER

Köftesi için:

500 gram az yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

1/2 (yarım) demet maydanoz

1,5 su bardağı bayat ekmek içi

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kekik

Tuz

Diğer malzemeler;

4 adet domates (3 adedi sosu için, 1 adedi de üzerine dilimlemek için gerekiyor)

4 adet patates (ufaksa 5 tane de koyabilirsiniz)

3 adet çarliston biber

1 tatlı kaşığı salça (tercihen karışık)

3 yemek kaşığı sıvı yağ (sos için)

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Ekmek içini ve arkasından soğanı rondodan geçiriniz. (İsterseniz rendeleyip, ufalayabilirsiniz)

Yumurtayı, ince ince doğranmış maydanozu, baharatları ve kıymayı da ekleyip iyice yoğurunuz.

Parmak uzunluğunda ince ve uzun bir şekil verip biraz dinlenmesi için tabağa sıralayınız.

Patatesleri soyup, elma dilimi şeklinde kesiniz. Patateslerle köftelerin aynı boyda olmasına özen gösteriniz.

Sıvı yağı iyice kızdırıp (çok yağ çekmesin diye) önce patatesleri arkasından da köfteleri azıcık kızartınız. (Kesinlikle iyice pişirmeyiniz ağır olur, kızarmadan almanız gerekiyor)

Daha sonra tepsiye, yan yana olacak şekilde bir patates bir köfte şeklinde sıralayınız.

Sonrasında sos tencerenize sıvı yağınızı alıp salçanızı da ekleyip iyice karıştırınız.

Arkasından rendelediğiniz 3 adet domatesi de ekleyip 10 dakika pişmeye bırakınız, isterseniz sarımsak da atabilirsiniz içine. Kekik ve tuzunu da ekledikten birkaç dakika sonra ocaktan alınız. Bu aşamada sosun içerisine 1,5 su bardağı su ekleyerek de yapabilirsiniz dilerseniz eklemeden yemeği fırına koymadan önce tepsinize 1 su bardağı sıcak su da ekleyebilirsiniz.

Hazırlanan sosu patates ve köftelerin üzerine hepsine değecek şekilde dökünüz

Üzerine 1 adet soyulup dilimlenmiş domatesi sıralayınız. Biberleri de kesip içini temizledikten sonra aralarına yerleştiriniz.

Fırına atmadan önce tepsinin kenarından 1 çay bardağı sıcak su koyup önceden ısıtılmış 180°C fırında patateslerin üzeri kızarana kadar pişiriniz. (Yemek tam 1 saatte istediğim kıvamda pişti, fırından fırına değişiklik gösterebileceği için 20-25 dakikada pişmesi de mümkün, kontrollü olmalısınız.)

Dilerseniz 30. dakikadan sonra açıp, tepsinin içindeki sostan köftelerin ve patateslerin üzerine biraz gezdiriniz. (daha lezzetli olacaktır)

TEREYAĞLI ERİŞTE

MALZEMELER

2 su bardağı erişte

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ (zeytin veya ayçiçek)

2 çay kaşığı tuz

3 su bardağı kaynar su

YAPILIŞI

Yayvan bir tencereyi orta-kısık ateşte ocağa alınız ve tereyağı ile sıvı yağı ekleyerek ısıtınız.

Erişteleri tencereye dökün hafif kahverengi bir renk alıncaya dek karıştırarak kavurunuz.

Erişteler kavrulduktan sonra kaynar suyu üzerine ekleyiniz ve tuzu da dökerek karıştırınız.

Kısık ateşe alarak kapağını kapatınız ve suyunu çekinceye kadar pişiriniz.

Suyunu çekince altını kapatınız ve 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakınız. Ardından servis ediniz

KEMALPAŞA TATLISI

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Karıştırma kabının içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ aktarınız.

Yoğurdu ilave ediniz. Üzerine 1 su bardağı irmik, birer paket vanilya ve kabartma tozunu karışıma ekleyiniz.

Unu da azar azar ilave ederek karıştırınız

Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurunuz.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar alınız ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aktarınız.

180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar 25 dakika kadar pişiriniz.

Tatlınız sıcakken önceden hazırlayıp soğuttuğunuz şerbeti üzerine gezdiriniz.

Şerbetini çekince üzerine Hindistan cevizi serperek servis ediniz.

AFİYET OLSUN



