Ramazan’ın 22. gün iftar menüsü: İftarda ne pişirsem diye düşünmenize gerek yok

Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken son misafirlerinizi ağırlıyor olabilirsiniz. Misafirlerinize ve ailenize ne yemek pişirsem diye düşünüyorsanız birbirinden leziz olan bu menüyü mutlaka denemelisiniz. Menünüze ali nazik kebabı ile başlayıp profiterol ile bitirerek damaklarda nefis tatlar bırakabilirsiniz.

ALİ NAZİK KEBABI

MALZEMELER

400 gram süzme yoğurt

3-4 adet kemer patlıcan

Tuz

2-3 diş sarımsak

Diğer malzemeler;

500 gram dana kuşbaşı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı domates sosu (isteyen 1 yemek kaşığı salça kullanabilir)

YAPILIŞI

Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin.

İnce ince doğrayın.

Soğuduktan sonra, ezilmiş sarımsak ve süzme yoğurtla beraber iyice karıştırın.

Tuzunu ayarlayın.

Diğer taraftan etleri yıkayıp, suyunu süzdürün.

Pişirme kabına alarak kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı bir şekilde etlerin bırakmış olduğu suyu çekmesini bekleyin.

Daha sonra tereyağını ilave edin.

Tuz hariç, baharatları ve domates sosunu ilave edin.

Mutlaka sıcak su ekleyin. Çok sulu olmayacak, sadece koyu kıvamlı bir sosumuz olacak.

Etlerin pişme süresi uzarsa, sık sık kontrol edip gerekirse tencerenin dibi tutmaması için az az sıcak su ilave edebilirsiniz.

Pişen etlere, son olarak tuzu ilave edin ve ocaktan alın.

Servis tabağına önce patlıcanlı harç, üzerine ise etleri koyun.

İsteğe göre süsleyerek, servis edebilirsiniz.

CACIK

Malzemeler

4 adet büyükçe salatalık

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 su bardağı soğuk su

Bir tutam dereotu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

Üzeri için;

Zeytinyağı

Dereotu

YAPILIŞI

Salatalıkların kabukları soyalım ve rendenin kalın tarafı ile bir kap içine rendeleyelim.

Geniş bir kasede yoğurt, soğuk su ve rendelenmiş sarımsağı bir tel karıştırıcı ile çırpalım.

Üzerine salatalıkları ve ince kıyılmış dereotunu ekleyerek karıştıralım. İsteğe bağlı olarak dereotunu eklemeyebilirsiniz.

Üzerine tuz ve naneyi de ilave ederek tekrar karıştıralım. Dilerseniz taze nane kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz.

Hazırladığımız cacığı servis kaselerine alalım. Üzerine zeytinyağı gezdirip dereotu ile süsleyelim.

DOMATESLİ PİLAV

MALZEMELER

1 kase(1,5 su bardağı) beyaz pirinç

2 adet rendelenmiş domates

1-2 kaşık tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı kaynar su

3-4 damla limon suyu

Pilav pişince üzerine 2 kaşık eritilmiş köpürtülmüş tereyağı ile yağlayın.

YAPILIŞI

1 kase beyaz pirincinizi yıkayın, bir bekletme kasesine alın, içine tuz atın, 3-4 damla limon suyu ekleyin ve üzerine kaynar su ekleyerek 15-20 dakika bekletin.

Bekleme sonunda pirincinizin ılınmış suyunu lavaboya süzün ve süzülmüş pirinçleri soğuk suyun altında çeşmede (pirinçler süzgeç içinde iken ) iyice elinizle ova ova yıkayın yıkanmış pirinçleri süzgeç ile bir kenara alın süzgeç içinde pirinçler iyice ama iyice süzülsün. Pirinçler süzülürken,

Siz bu arada domateslerinizi yıkayıp rendeleyin.

Tencerenize tereyağınız alın eritin. Eriyen yağa domatesleriniz ekleyin. Şu anda domatesleriniz sulu bir şekilde değil mi? İşte o suyu biraz buharlaştıracaksınız, domates suyunu biraz çekecek, pişecek. Domatesler suyunu çekti ( yarı yarıya indi ) şimdi pilavı ölçtüğünüz kase ile domateslerin üstüne 1, 5 kase kaynamış su ekleyeceksiniz. Tuzunu da ekleyin.

Tencere de ki su kaynayınca bekleyen süzülmüş pirincinizi ekleyin. 1-2 karıştırın tencerenin kapağını kapatın. Ne zaman tencere tekrar kaynadı en kısık ocağınıza alıp pilavınızı pişirin.

Pilav pişti tencerenin altını kapatın. Kapağını açın pilavın üstüne bir kağıt havlu kapatın 5 dakika kadar böyle beklesin.

Siz bu ara da bir cezvede 2 kaşık tereyağı eritin köpürtün.

Tencerenin kapağını açın kağıt havluyu alın. Erittiğiniz, köpürttüğünüz tereyağı pilavınızın üzerine dağlayın. Nazikçe pilavınızı karıştırın.

Pilavınız hazır bir kaseye doldurup servis tabağına ters çevirerek sunum yapın. Üzerine isterseniz karabiber ekin daha lezzetli olur.

PROFİTEROL

Malzemeler

1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gr tereyağı veya margarin

3 adet yumurta (yumurtalar küçük ise 4 adet)

Profiterol kreması için;

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1,5 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilya

Üzeri için

1 paket hazır çikolata sosu ya da benmari usulü eritilmiş 80 gr bitter çikolata

YAPILIŞI

İlk olarak profiterolün hamurunu hazırlayalım. Küçük bir tencereye 1 su bardağı suyu ve margarini koyarak kaynatın. Daha sonra 1 su bardağı unu ekleyerek iyice karıştırın. 2-3 dakika karışımı sürekli karıştırarak pişirin. Ocağı kapatarak 10-15 dakika hamurun soğumasını bekleyin. Hamur biraz dinlendikten sonra 3 adet yumurtayı hamura yedirmemiz gerekiyor ancak bu noktada önemli bir ayrıntı var. Yumurtaları teker teker hamura kırın ve birini iyice yedirmeden diğer yumurtayı kırmayın. Yumurtaları hamura iyice yedirdikten sonra yapışkan bir hamur elde etmiş olduk. Bu kısım biraz yorucu oluyor ama hamurun kabarması için iyice karıştırmış olmanız gerekiyor. Yumurtaları yedirdikten sonra hamuru 10 dakika dinlendirin.

Hamurlarımızı pişirelim. Yağlanmış tepsiye, kaşık yardımı ile hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak aralarında 2-3 cm boşluk bulunmasına dikkat ederek resimdeki gibi dökün. Elinizle şekillendirmeye çalışmayın. Daha önceden 180 derecede ısıttığımız fırına hamuru sürün. üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişiriyorsunuz.

Profiterol Kremasını hazırlayalım. Hamurlar piştikten sonra kremasını hazırlayın. Vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye koyarak kremayı pişirin. Kremayı ocaktan aldıktan sonra vanilyasını ekleyerek karıştırın.

Kremayı profiterol hamurlarına dolduralım. Profiterolün pişen hamurlarını ikiye bölerek ya da varsa krema sıkma torbası ile içlerini krema ile doldurun ve tepsiye dizin.

Tatlımızın üzerine çikolata sosu gezdirelim. Tüm profiterolleri doldurduktan sonra üzerine çikolata sosunu ya da benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin.

AFİYET OLSUN!

