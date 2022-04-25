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Ramazan’ın 24.günü için nefis bir menü! Mutlaka deneyin

25.04.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının 24.gününde akşama ne pişirsem diye mi düşünüyorsunuz? Eğer ne pişireceğinize karar verememişseniz bu menü tam size göre. Sizin için özel olarak hazırladığımız menüyü mutlaka denemelisiniz. Bu menü hem görsel hem de lezzet olarak sizi ve sevdiklerinizi mutlu edecektir.

Ramazan’ın 24.günü için nefis bir menü! Mutlaka deneyin

Hep aynı yemekleri yapmaktan sıkılmışsanız ve Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken yeni tatlar, lezzetler arıyorsanız bu menüyü kesinlikle yapmalısınız. Bu menüyü yaklaşan iftar saatinde oldukça kolay ve hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ramazan’ın 24.günü menüsü için ekşili sulu köfte ile bir başlangıç yapıp magnolia ile damakta güzel bir tat bırakarak tüm gün aç kalan midenizi şenlendirebilirsiniz.

EKŞİLİ TERBİYELİ SULU KÖFTE

MALZEMELER

  • 200 gram kıyma
  • 2 yemek kaşığı haşlanmış pirinç
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı ucuyla kimyon
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 3 orta boy patates
  • 2 adet havuç

Terbiyesi için;

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 tatlı kaşığı un
  • Yarım limon suyu

YAPILIŞI

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  • Öncelikle köftemizi hazırlayalım. Malzemeleri derin bir kaseye alıp karıştıralım.
  • Cevizden küçük parçalar koparıp yuvarlayalım.
  • Ardından una bulayalım.
  • Patates ve havuçlarımızı doğrayalım.
  • Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağı alıp patates ve havucu ekleyelim.
  • 3-4 dakika kavurup üzerine 1 lt su ekleyelim.
  • Su kaynamaya başlayınca hazırladığımız köfteleri ilave edelim.
  • Bu şekilde yaklaşık 15 dakika pişirelim.
  • Terbiyesi için kaseye un, yumurta ve limonu alıp karıştıralım.
  • Tencereden 1 kepçe sıcak su terbiyeye ekleyip ılıştıralım.
  • Terbiyeyi tencereye ekleyip güzelce alttan karıştıralım.
  • Orta ateşte 10 dakika daha pişirip ocaktan alalım.

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU MAKARNA

MALZEMELER

  • 1 paket fırın makarna

Beşamel sos için;

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı un (silme olmasın, tepeleme de olmasın)
  • 4 su bardağı süt
  • Yarım yemek kaşığı silme tuz

Üzeri için;

  • Rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tereyağı (yoksa margarin de olabilir)

YAPILIŞI

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  • Önce makarnamızı tuzlu suda haşlıyoruz.
  • O haşlanırken beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Tüm malzemeleri küçük bir tencerede muhallebi kıvamına gelip fokurdayana kadar orta ateşte pişiriyoruz.
  • Daha sonra makarnamızı süzüp borcama yerleştiriyoruz. (Ben oval borcam kullanıyorum tam geliyor)
  • Daha sonra beşamel sosumuzu üzerine gezdiriyoruz.
  • Kuru bir yer kalmamalı. Sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirimizi serpiyoruz.
  • En son tereyağından bıçak ucuyla kesip küçük parçalar halinde aralıklarla kenarlarına koyuyoruz.
  • Sonunda ortalarına da birkaç parça koyuyoruz ve 180 derece ısıtılmış fırına sürüyoruz.
  • Yarım saat kadar pişiriyoruz. Size tavsiyem fırında piştikten sonra 15 dakika kadar içini çekmesi için bekletmeniz.

MAGNOLİA

MALZEMELER

  • 5 su bardağı süt
  • 4 yemek kaşığı un
  • 100 ml krema (yarım kutu)
  • 3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı şeker
  • Vanilya
  • 1 yumurta
  • 1 paket bebe bisküvisi (yulaflı diğer bisküviler de tercih edilebilir)
  • 1 su bardağı fındık

TARİFİ

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  • Uygun bir tencereye 1 litre sütü alıyoruz.
  • Sütü, yumurtayı, kremayı, unu, şekeri karıştırarak pişiriyoruz.
  • Muhallebi kıvamına gelip, göz göz olana kadar karıştırıyoruz.
  • Koyu kıvam aldığında, içine vanilyayı da ekleyerek altını kapatıyoruz.
  • Bebe bisküvilerinizi rondodan geçiriyoruz.
  • Fındıkları da rondodan geçirip, bebe bisküvilerinin içine karıştırıyoruz.
  • Kuplara bisküvi fındık karışımımızdan, muhallebimizden ve meyvelerden koyuyoruz. Sıralaması, miktarları tamamen sizin zevkinize kalmış.

AFİYET OLSUN!


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iftar Ramazan menüsü
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