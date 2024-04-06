Ramazan'ın 27. günü iftar menüsü: 'Bugün iftara ne yapsam?' diyenlere pratik ve lezzetli tarifler burada!

'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularına hız kesmeden yanıt aranıyor. Ramazan günlerinde oldukça kurtarıcı olan hazır iftar menüleri sıklıkla tercih ediliyor. Ramazanın 27. gününde iftara yapacak menüye karar vermekte zorlanıyorsanız bu birbirinden lezzetli tariflerden oluşan ramazan menüsünden faydalanabilirsiniz. 6 Nisan Cumartesi iftar menüsünde ezogelin çorbası, kremalı mantarlı tavuk, zerdeçallı makarna, Akdeniz salatası ve fırın sütlaç tarifleri yer alıyor.

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı kırmızı mercimek

Tuz

2 litreye yakın sıcak su

2 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı biber salçası

2 diş sarımsak

1 orta boy soğan

1 tatlı kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı bulgur

1 yemek kaşığı nane

Tarif;

Önceden rendelenen soğanı ve ezilen sarımsağı, düdüklüde tereyağı ile orta ateşte kavurun.

Soğanlar kavrulduğunda kırmızı biber, nane ve salça ilave edin. Kavurmaya devam edin.

Yıkanan mercimeği, bulguru, pirinci ve tuzu ekleyin, karıştırın. 2 litreye yakın suyu kaynatın ve üzerine dökün.

Ardından düdüklünün kapağını kapatın ve 10 dakika pişmeye bırakın.

Düdüklü yerine normal tencere de tercih edebilirsiniz. Ancak normal tencere, pişirme süresini uzatır.

KREMALI MANTARLI TAVUK TARİFİ

Malzemeler;

300 gram kadar tavuk göğsü

8 adet mantar

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet yeşil biber

1 paket krema

Sıvı yağ

Karabiber

Kekik

Tuz

Tarif;

Öncelikle tavuk göğüslerini küp küp doğrayalım ve yağsız teflon tavada sotelemeye başlayalım.

Tavuklar suyunu salacak ve tekrar çekecektir.

Suyunu çektiği zaman sıvı yağ ilave edelim ve küp küp doğradığımız soğan ve sarımsakları ekleyelim.

Biraz soteledikten sonra doğradığımız biberleri ilave edelim ve biraz daha soteleyip doğranmış mantarları ekleyelim.

Mantarlar suyunu salıp çekince 1 kutu kremayı ekleyelim.

Kekik ve karabiber ekleyelim. Ben baharat seviyorum o yüzden bol kullanıyorum, siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Malzemeler kremayı yavaş yavaş çekecektir, ben tamamen çekmeden kapatıyorum.

Altını kapatmadan önce tuz ilavesi yapıp karıştıralım. Daha sonra ocaktan alalım

ZERDEÇALLI MAKARNA TARİFİ

Malzemeler;

1 paket makarna

1 lt su

Tuz

Yarım yemek kaşığı silme zerdeçal

Sos için;

2 yemek kaşığı tereyağ

1 paket krema

Yarım kepçe makarna suyu

Yarım tatlı kaşığı zerdeçal

Yarım su bardağı kaşar peyniri rendesi

1 tatlı kaşığı nane

Tarif;

Makarnayı kaynar suda haşlayın.

Haşlama suyuna yarım yemek kaşığı silme zerdeçal ekleyin.

Pişince süzün fakat soğuk suya tutmayın.

Makarna haşlanırken sosu hazırlayın.

Tereyağı, 1 paket krema, makarna suyu, zerdeçal, kaşar peyniri rendesi ve nane ekleyelim.

Kaynadıktan sonra altını kapatıp makarnanın üstüne dökün.

AKDENİZ SALATASI TARİFİ

Malzemeler;

2 adet salatalık

5 adet çeri domates

4-5 yaprak göbek marul

3-4 yaprak lolorosso

1 adet havuç

2 yemek kaşığı haşlanmış tane mısır

İsteğe göre kırmızı kapya biber

Sosu için;

Yarım limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı mayonez

Bir miktar tuz

Tarif;

Tüm salata malzemelerini büyükçe doğrayın. Havuçları rendeleyin

Tüm sos malzemelerini güzelce karıştırıp salatanıza ilave edin

Son olarak mısır tanelerini de serpip servis edin

FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler;

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı buğday nişastası

Bir adet yumurta sarısı + 1 bardak süt

Bir su bardağı su

Bir paket vanilya

Tarif;

1 yumurta sarısını ve nişastayı 1 bardak sütle ayrı bir kapta karıştırın.

Pirinçlerin nişastasını akıtmak için bol suda yıkayın. 1,5 su bardağı suda pirinci haşlayın.

Suyunu çektikten sonra içine 1 litre sütü ekleyin.

Ayrı kapta çırptığınız yumurtayı bunun içine ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Toz şekeri ve vanilyayı karışıma ilave edin. Hafif bir yoğunluğa ulaşan sütlacı ocaktan alabilirsiniz.

Hazırladığınız sütlacı minik güveçlere pay edin.

Sütlaçların üzerleri yanması için fırın tepsisini üst rafa koyun ve ızgara ayarında çalıştırın.

AFİYET OLSUN!







