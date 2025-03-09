Ramazan’ın 9. gün iftar menüsü: Pazar akşamınızı şenlendirecek muska böreği ve portakallı revani truff’un eşsiz buluşması…

Ramazan’ın 9. günü için özel olarak hazırlanmış iftar menüsüyle, pazar sofranızı hızlı ve farklı lezzetlerle şenlendirebilirsiniz.

İşte detaylı tariflerle Ramazan’ın 9. gününe özel iftar menüsü:

9. Gün İftar Menüsü

Başlangıç: Terbiyeli Tavuk Suyu Çorbası (Bağışıklık güçlendiren lezzet)

Ana Yemek: Fırında Kıymalı Karnıyarık (Kızartmadan hafif ve lezzetli) Yan Lezzet: Peynirli Muska Böreği (Pratik ve çıtır)

Salata: Naneli Yoğurtlu Kabak Salatası (Serinletici ve besleyici)

Tatlı: Portakallı Revani Truff (Yaratıcı ve hafif)

Terbiyeli Tavuk Suyu Çorbası (20 dakikada hazır)

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü (haşlanmış, didiklenmiş)

5 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Hazırlanışı:

Tavuk suyunu kaynatın, içine didiklenmiş tavuğu ekleyin.

Ayrı bir kapta un, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın, çorbaya yavaşça ekleyerek karıştırın.

5 dakika kaynatıp tuz ve karabiber ekleyin.

Üzerine kızdırılmış tereyağında biber gezdirerek servis edin.

Fırında Kıymalı Karnıyarık (Yağda kızartmadan hafif ve lezzetli)

Malzemeler:

4 adet patlıcan

200 gr kıyma

1 adet soğan (doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet domates (küçük doğranmış)

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

Patlıcanları alacalı soyup fırında 200 derecede 20 dakika közleyin.

Tavada soğanı ve kıymayı kavurun, salça, domates ve baharatları ekleyip 5 dakika pişirin.

Fırında yumuşamış patlıcanların ortasını açıp kıymalı harcı doldurun.

Üzerine sıcak suyu ekleyip 180 derecede 15 dakika daha pişirin.

Peynirli Muska Böreği (10 dakikada hazırlık, 15 dakikada pişirme)

Malzemeler:

3 adet yufka

200 gr beyaz peynir

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 tutam maydanoz (ince doğranmış)

1 çay bardağı süt

1 yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Hazırlanışı:

Beyaz peynir, kaşar peyniri ve maydanozu karıştırın.

Yufkayı uzun şeritler halinde kesin.

İç harcı koyup muska (üçgen) şeklinde katlayarak sarın.

Üzerine yumurta ve süt karışımı sürüp 180 derecede 15 dakika pişirin.

(Fırın yerine tavada az yağda kızartarak da hazırlayabilirsiniz.)

Naneli Yoğurtlu Kabak Salatası (Serinletici ve besleyici)

Malzemeler:

2 adet kabak (rendelenmiş)

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Rendelenmiş kabakları 5 dakika tavada soteleyin ve soğumaya bırakın.

Yoğurt, sarımsak, nane ve cevizi karıştırıp kabaklarla harmanlayın.

Üzerine zeytinyağı gezdirerek servis edin.

Portakallı Revani Truff (hafif ve tam ölçülü)

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 adet portakal kabuğu rendesi

Şerbet için:

1 su bardağı su

1 su bardağı şeker

½ çay bardağı portakal suyu

Kaplama için:

1 su bardağı Hindistan cevizi

Hazırlanışı:

Şerbet için su, şeker ve portakal suyunu kaynatıp soğumaya bırakın.

Hamur malzemelerini karıştırıp kek kıvamında bir hamur hazırlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisinde 180 derecede 20 dakika pişirin.

Fırından çıkan keki ufalayın ve şerbetle karıştırıp yoğurun.

Küçük toplar yapıp Hindistan cevizine bulayın.

10 dakika buzdolabında dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun!