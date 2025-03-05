Ramazan’ın beşinci günü iftar menüsü: Sindirimi kolay 5 Lezzetli tarifle tam iftar menüsü

Ramazan ayında iftar sofralarını hem lezzetli hem de doyurucu yemeklerle donatmak isteyenler için harika bir menü hazırladık. İşte pratik ve besleyici bir iftar menüsü önerisi:
İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ
Başlangıç: Yayla Çorbası (Hafif ve ferahlatıcı)
Ana Yemek: Lokum Kıvamında Et Sote (Kolay sindirilen protein kaynağı)
Yan Lezzet: Fırında Baharatlı Patates (Kızartmaya hafif bir alternatif)
Salata: Semizotu Salatası (Lif kaynağı)
Tatlı: Kadayıflı Muhallebi (Şerbetli tatlılara hafif bir seçenek)
YAYLA ÇORBASI
Yoğurt bazlı bu çorba, hafif ve besleyici bir başlangıç için ideal!
Malzemeler:
- 1 çay bardağı pirinç
- 1,5 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta sarısı
- 5 su bardağı su veya et suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- Tuz
Hazırlanışı:
- Pirinci suyla haşlayın.
- Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın.
- Kaynayan pirince yavaşça ekleyin ve karıştırarak pişirin.
- Tereyağında kavurduğunuz naneyi üzerine dökün.
LOKUM KIVAMINDA ET SOTE
Pratik ve hızlı bir et yemeği arayanlar için birebir!
Malzemeler:
- 500 gr dana kuşbaşı
- 1 adet soğan
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet domates
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik
Hazırlanışı:
- Eti kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Sıvı yağı ekleyip doğranmış soğan ve biberleri ekleyin.
- Domates ve baharatları ilave edip kapağını kapatın.
- Kısık ateşte 20 dakika pişirin.
FIRINDA BAHARATLI PATATES
Kızartmaya alternatif olarak fırında patates, daha hafif ve lezzetli bir yan yemek olabilir.
Malzemeler:
- 3 adet patates
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz, kırmızı toz biber, kekik
Hazırlanışı:
- Patatesleri dilimleyip baharatlarla karıştırın.
- 180 derecede 25 dakika fırınlayın.
SEMİZOTU SALATASI
Yoğurtlu ve hafif yapısıyla mideyi rahatlatan, sindirimi kolay bir salata!
Malzemeler:
- 1 demet semizotu
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
Hazırlanışı:
- Semizotunu iyice yıkayıp doğrayın.
- Yoğurt, rendelenmiş sarımsak ve tuzu karıştırın.
- Semizotunu ekleyerek karıştırın ve üzerine zeytinyağı gezdirin.
KADAYIFLI MUHALLEBİ
Malzemeler:
- 200 gr tel kadayıf
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilin
Hazırlanışı:
- Kadayıfı tereyağında kavurun, şeker ve cevizi ekleyin.
- Süt, şeker, un ve nişastayı pişirerek muhallebi yapın.
- Muhallebinin yarısını bir kaba dökün, üzerine kadayıfı serin ve kalan muhallebiyi ekleyin.
- Soğutup servis yapın.
Ramazan boyunca sağlıklı ve dengeli beslenmek için bu tarifleri deneyebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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