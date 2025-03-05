Ramazan’ın beşinci günü iftar menüsü: Sindirimi kolay 5 Lezzetli tarifle tam iftar menüsü

Ramazan ayında iftar sofralarını hem lezzetli hem de doyurucu yemeklerle donatmak isteyenler için harika bir menü hazırladık. İşte pratik ve besleyici bir iftar menüsü önerisi:

İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ

Başlangıç: Yayla Çorbası (Hafif ve ferahlatıcı)

Ana Yemek: Lokum Kıvamında Et Sote (Kolay sindirilen protein kaynağı)

Yan Lezzet: Fırında Baharatlı Patates (Kızartmaya hafif bir alternatif)

Salata: Semizotu Salatası (Lif kaynağı)

Tatlı: Kadayıflı Muhallebi (Şerbetli tatlılara hafif bir seçenek)

YAYLA ÇORBASI

Yoğurt bazlı bu çorba, hafif ve besleyici bir başlangıç için ideal!

Malzemeler:

1 çay bardağı pirinç

1,5 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

5 su bardağı su veya et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

Hazırlanışı:

Pirinci suyla haşlayın.

Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın.

Kaynayan pirince yavaşça ekleyin ve karıştırarak pişirin.

Tereyağında kavurduğunuz naneyi üzerine dökün.



LOKUM KIVAMINDA ET SOTE

Pratik ve hızlı bir et yemeği arayanlar için birebir!

Malzemeler:

500 gr dana kuşbaşı

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

1 adet domates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik

Hazırlanışı:

Eti kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Sıvı yağı ekleyip doğranmış soğan ve biberleri ekleyin.

Domates ve baharatları ilave edip kapağını kapatın.

Kısık ateşte 20 dakika pişirin.



FIRINDA BAHARATLI PATATES

Kızartmaya alternatif olarak fırında patates, daha hafif ve lezzetli bir yan yemek olabilir.

Malzemeler:

3 adet patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz, kırmızı toz biber, kekik

Hazırlanışı:

Patatesleri dilimleyip baharatlarla karıştırın.

180 derecede 25 dakika fırınlayın.



SEMİZOTU SALATASI

Yoğurtlu ve hafif yapısıyla mideyi rahatlatan, sindirimi kolay bir salata!

Malzemeler:

1 demet semizotu

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı:

Semizotunu iyice yıkayıp doğrayın.

Yoğurt, rendelenmiş sarımsak ve tuzu karıştırın.

Semizotunu ekleyerek karıştırın ve üzerine zeytinyağı gezdirin.

KADAYIFLI MUHALLEBİ

Malzemeler:

200 gr tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

Hazırlanışı:

Kadayıfı tereyağında kavurun, şeker ve cevizi ekleyin.

Süt, şeker, un ve nişastayı pişirerek muhallebi yapın.

Muhallebinin yarısını bir kaba dökün, üzerine kadayıfı serin ve kalan muhallebiyi ekleyin.

Soğutup servis yapın.

Ramazan boyunca sağlıklı ve dengeli beslenmek için bu tarifleri deneyebilirsiniz.

Afiyet olsun!