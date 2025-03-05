YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Ramazan’ın beşinci günü iftar menüsü: Sindirimi kolay 5 Lezzetli tarifle tam iftar menüsü

Ramazan’ın beşinci günü iftar menüsü: Sindirimi kolay 5 Lezzetli tarifle tam iftar menüsü

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.03.2025 11:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında iftar sofralarını hem lezzetli hem de hafif yemeklerle donatmak sindirim sisteminizi yormadan sağlıklı beslenmenize yardımcı olur. Uzun süren açlığın ardından mideyi rahatlatan, besleyici ve pratik tariflerden oluşan bu menü ile iftar sofralarınızı lezzetlendirebilirsiniz.

Ramazan’ın beşinci günü iftar menüsü: Sindirimi kolay 5 Lezzetli tarifle tam iftar menüsü

Ramazan ayında iftar sofralarını hem lezzetli hem de doyurucu yemeklerle donatmak isteyenler için harika bir menü hazırladık. İşte pratik ve besleyici bir iftar menüsü önerisi:

İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ

Başlangıç: Yayla Çorbası (Hafif ve ferahlatıcı)
Ana Yemek: Lokum Kıvamında Et Sote (Kolay sindirilen protein kaynağı)
Yan Lezzet: Fırında Baharatlı Patates (Kızartmaya hafif bir alternatif)
Salata: Semizotu Salatası (Lif kaynağı)
Tatlı: Kadayıflı Muhallebi (Şerbetli tatlılara hafif bir seçenek)

YAYLA ÇORBASI

Yoğurt bazlı bu çorba, hafif ve besleyici bir başlangıç için ideal!

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1,5 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 5 su bardağı su veya et suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Pirinci suyla haşlayın.
  • Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın.
  • Kaynayan pirince yavaşça ekleyin ve karıştırarak pişirin.
  • Tereyağında kavurduğunuz naneyi üzerine dökün.
    iStock-635912218

LOKUM KIVAMINDA ET SOTE

Pratik ve hızlı bir et yemeği arayanlar için birebir!
Malzemeler:

  • 500 gr dana kuşbaşı
  • 1 adet soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet domates
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik

Hazırlanışı:

  • Eti kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • Sıvı yağı ekleyip doğranmış soğan ve biberleri ekleyin.
  • Domates ve baharatları ilave edip kapağını kapatın.
  • Kısık ateşte 20 dakika pişirin.
    iStock-1269565997

FIRINDA BAHARATLI PATATES

Kızartmaya alternatif olarak fırında patates, daha hafif ve lezzetli bir yan yemek olabilir.

Malzemeler:

  • 3 adet patates
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz, kırmızı toz biber, kekik

Hazırlanışı:

  • Patatesleri dilimleyip baharatlarla karıştırın.
  • 180 derecede 25 dakika fırınlayın.
    iStock-2151851275

SEMİZOTU SALATASI

Yoğurtlu ve hafif yapısıyla mideyi rahatlatan, sindirimi kolay bir salata!

Malzemeler:

  • 1 demet semizotu
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Semizotunu iyice yıkayıp doğrayın.
  • Yoğurt, rendelenmiş sarımsak ve tuzu karıştırın.
  • Semizotunu ekleyerek karıştırın ve üzerine zeytinyağı gezdirin.

iStock-1277520456

KADAYIFLI MUHALLEBİ

Malzemeler:

  • 200 gr tel kadayıf
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilin

Hazırlanışı:

  • Kadayıfı tereyağında kavurun, şeker ve cevizi ekleyin.
  • Süt, şeker, un ve nişastayı pişirerek muhallebi yapın.
  • Muhallebinin yarısını bir kaba dökün, üzerine kadayıfı serin ve kalan muhallebiyi ekleyin.
  • Soğutup servis yapın.

iStock-1204207086

Ramazan boyunca sağlıklı ve dengeli beslenmek için bu tarifleri deneyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Ramazan
İftar menüsü: Zor görünen pratik tarifler...İftar menüsü: Zor görünen pratik tarifler...
Özel misafirlerinizi ağırlayacak hızlı tarifler...Özel misafirlerinizi ağırlayacak hızlı tarifler...
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar Ramazan menüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

Zincir marketler birbirine düştü! ŞOK ve BİM'den iki farklı açıklama

Zincir marketler birbirine düştü! ŞOK ve BİM'den iki farklı açıklama

Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor

Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor

Osman Gökçek’in iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı

Osman Gökçek’in iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.