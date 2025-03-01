Ramazan'ın ikinci günü iftar menüsü… Gün 2: Lezzetli ve geleneksel

Ramazan ayının manevi atmosferini ve yardımlaşma duygusunu en güzel şekilde yaşadığımız bu mübarek günlerde, iftar sofralarınızı lezzetli ve sağlıklı tariflerle zenginleştirmeye devam ediyoruz.
İşte Ramazan’ın ikinci gününe özel, hem hafif hem de doyurucu bir iftar menüsü önerisi:
İFTAR MENÜSÜ:
Ezogelin Çorbası – Baharatlı ve lezzetli bir başlangıç
Etli Nohut Yemeği – Geleneksel ve doyurucu bir ana yemek
Şehriyeli Pirinç Pilavı – Nohut yemeğiyle mükemmel uyum
Cacık – Ferahlatıcı bir lezzet
İrmik Helvası – Hafif ve tatlı bir kapanış
EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 çay bardağı kırmızı mercimek
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 2 yemek kaşığı bulgur
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı nane, pul biber
- 6 su bardağı su veya et suyu
Hazırlanışı:
- Soğanı doğrayıp salçayla kavurun.
- Mercimek, pirinç ve bulguru ekleyip suyu ilave edin.
- Kaynadıktan sonra baharatları ekleyip blenderdan geçirin.
ETLİ NOHUT YEMEĞİ
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı haşlanmış nohut
- 200 gr kuşbaşı dana eti
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 4 su bardağı su
Hazırlanışı:
- Eti tencerede suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Soğanı ekleyip soteleyin, ardından salçayı ekleyin.
- Haşlanmış nohudu ve suyu ilave edip 30-40 dakika pişirin.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Malzemeler:
- 1 su bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı arpa şehriye
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı su
Hazırlanışı:
- Şehriyeyi tereyağında kavurun, ardından pirinci ekleyin.
- Sıcak suyu ilave edip kısık ateşte pişirin.
İRMİK HELVASI
Malzemeler:
- 1 su bardağı irmik
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı süt
Hazırlanışı:
- İrmiği tereyağında kavurun.
- Şekeri ekleyip karıştırın, ardından sütü ekleyip pişirin.
Bu menü hem dengeli hem de iftarda ağır hissettirmeyen yemeklerden oluşuyor. Afiyet olsun!
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