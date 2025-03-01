Ramazan'ın ikinci günü iftar menüsü… Gün 2: Lezzetli ve geleneksel

Ramazan ayının manevi atmosferini ve yardımlaşma duygusunu en güzel şekilde yaşadığımız bu mübarek günlerde, iftar sofralarınızı lezzetli ve sağlıklı tariflerle zenginleştirmeye devam ediyoruz.

İşte Ramazan’ın ikinci gününe özel, hem hafif hem de doyurucu bir iftar menüsü önerisi:

İFTAR MENÜSÜ:

Ezogelin Çorbası – Baharatlı ve lezzetli bir başlangıç

Etli Nohut Yemeği – Geleneksel ve doyurucu bir ana yemek

Şehriyeli Pirinç Pilavı – Nohut yemeğiyle mükemmel uyum

Cacık – Ferahlatıcı bir lezzet

İrmik Helvası – Hafif ve tatlı bir kapanış

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 çay bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı bulgur

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı nane, pul biber

6 su bardağı su veya et suyu

Hazırlanışı:

Soğanı doğrayıp salçayla kavurun.

Mercimek, pirinç ve bulguru ekleyip suyu ilave edin.

Kaynadıktan sonra baharatları ekleyip blenderdan geçirin.

ETLİ NOHUT YEMEĞİ

Malzemeler:

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

200 gr kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı su

Hazırlanışı:

Eti tencerede suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Soğanı ekleyip soteleyin, ardından salçayı ekleyin.

Haşlanmış nohudu ve suyu ilave edip 30-40 dakika pişirin.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı su

Hazırlanışı:

Şehriyeyi tereyağında kavurun, ardından pirinci ekleyin.

Sıcak suyu ilave edip kısık ateşte pişirin.

İRMİK HELVASI

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı şeker

1,5 su bardağı süt

Hazırlanışı:

İrmiği tereyağında kavurun.

Şekeri ekleyip karıştırın, ardından sütü ekleyip pişirin.

Bu menü hem dengeli hem de iftarda ağır hissettirmeyen yemeklerden oluşuyor. Afiyet olsun!