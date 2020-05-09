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Ramazan programında dikkat çeken eşcinsellik ve zina yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 11:15 | Son Güncelleme

İstanbul emekli Başvaizi Mustafa Akgül, TRT 1’de yayınlanan Ramazan Sevinci adlı programda,''Bana göre bardağı taşıran şey, zinanın suç olmaktan çıkarılması ve eşcinselliğin normal kabul edilmesi, bu bir insan hakkıdır veya insan tercihidir diye normal ilan edilmesi bardağı taşırmıştır" dedi.

İstanbul emekli Başvaizi Mustafa Akgül, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen 'İstanbul Sözleşmesi' için de 'Mevcut çektiğimiz sıkıntıdan dersimizi alalım. Mesaj iletmek istiyorum ne olur bunları çağdaş davranışlar olarak görmenin bize bir faydası yok diye altını çiziyorum' şeklinde konuştu.

Akgül, şu ifadeleri kullandı:

"Bana göre bardağı taşıran şey, zinanın suç olmaktan çıkarılması ve eşcinselliğin normal kabul edilmesi, bu bir insan hakkıdır veya insan tercihidir diye normal ilan edilmesi bardağı taşırmıştır. Bütün parti liderlerine sesleniyorum ve diyorum ki ne olur kısa zamanda bir araya gelin ve şu İstanbul Sözleşmesi’yle zinanın suç olmaktan çıkarılması kararını iptal edin. Gelecek neslimizi kurtaralım. Mevcut çektiğimiz sıkıntıdan dersimizi alalım. Mesaj iletmek istiyorum ne olur bunları çağdaş davranışlar olarak görmenin bize bir faydası yok diye altını çiziyorum."


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