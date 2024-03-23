Ramazan sofralarının baş tacı Antep katmeri tarifi! Evde Gaziantep katmer tatlısı nasıl yapılır?

Katmer tatlısı tarifi Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Evde, az sayıda malzeme ile dışarıda satılanlar kadar lezzetli bir Antep katmeri tarifi yapabilirsiniz. Peki, kolay katmer tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte nefis Gaziantep katmer tatlısı tarifi ve malzeme listesi...
Ramazan sofralarının baş tacı Antep katmeri tarifi merak ediliyor. Özellikle iftardan sonra çay, kahvenin yanına çok yakışan bu lezzeti büyük küçük herkes severek tüketiyor. Pratik Antep katmeri tatlısının yapımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GAZİANTEP KATMER TATLISI TARİFİ
MALZEMELER
2 adet baklavalık yufka
6 yemek kaşığı toz şeker
Bir su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı
Bir su bardağı sıvı yağ
Üzeri için;
Kaymak
TARİF
Baklavalık yufkanın ilkini sıvı yağ ile yağlayın ve üzerine Antep fıstığı ve şekeri serpin.
Üzerine ikinci yufkayı koyun ve aynı işlemleri yapın.
Yufkayı dilerseniz ikiye dilerseniz de zarf şeklinde katlayın ve tavada kızartın.
Tavadan alır almaz sıcak halde üzerine kaymak ve toz Antep fıstıklarını serpiştirin.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.