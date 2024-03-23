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    4. Ramazan sofralarının baş tacı Antep katmeri tarifi! Evde Gaziantep katmer tatlısı nasıl yapılır?

    Ramazan sofralarının baş tacı Antep katmeri tarifi! Evde Gaziantep katmer tatlısı nasıl yapılır?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.03.2024 15:57
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    Katmer tatlısı tarifi Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Evde, az sayıda malzeme ile dışarıda satılanlar kadar lezzetli bir Antep katmeri tarifi yapabilirsiniz. Peki, kolay katmer tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte nefis Gaziantep katmer tatlısı tarifi ve malzeme listesi...

    Ramazan sofralarının baş tacı Antep katmeri tarifi! Evde Gaziantep katmer tatlısı nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon -

    Ramazan sofralarının baş tacı Antep katmeri tarifi merak ediliyor. Özellikle iftardan sonra çay, kahvenin yanına çok yakışan bu lezzeti büyük küçük herkes severek tüketiyor. Pratik Antep katmeri tatlısının yapımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    GAZİANTEP KATMER TATLISI TARİFİ

    MALZEMELER

    • 2 adet baklavalık yufka
    • 6 yemek kaşığı toz şeker
    • Bir su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı
    • Bir su bardağı sıvı yağ
    • Üzeri için;
    • Kaymak

    TARİF

    • Baklavalık yufkanın ilkini sıvı yağ ile yağlayın ve üzerine Antep fıstığı ve şekeri serpin.
    • Üzerine ikinci yufkayı koyun ve aynı işlemleri yapın.
    • Yufkayı dilerseniz ikiye dilerseniz de zarf şeklinde katlayın ve tavada kızartın.
    • Tavadan alır almaz sıcak halde üzerine kaymak ve toz Antep fıstıklarını serpiştirin.

    AFİYET OLSUN!
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