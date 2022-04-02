Ramazan sofralarının baş tacı güllaç tarifi! Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri nelerdir?

Güllaç, her Ramazan'da sofraların baş tacı olan bir tatlıdır. Yapılışı ve tadı ile güllaç bu mübarek günün vazgeçilmezidir. İnternette binbir türlü güllaç tarifine rastlayabilirsiniz. Ancak size vereceğimiz bu güllaç tarifi ile sofraların aranan ismi olabilirsiniz. İşte Ramazan'ın gülü yani güllaç tarifi ve malzemelerine dair detaylar!
3 litre süt
12 adet güllaç yaprağı
3 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
2 su bardağı ceviz içi
Üzeri için:
8 adet çilek
8 adet taze nane yaprakları
4 yemek kaşığı toz antep fıstığı
4 yemek kaşığı ceviz içi
Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı güllaç hazırlamak istiyorsanız bu tarifimizi sakın kaçırmayın! İlk önce sütü derin bir tencereye alın ve toz şekeri üzerine ilave edin. 1 paket vanilini de sütün içerisine koyduktan sonra orta ateşte şeker eriyip kaybolana kadar karıştırın. Daha sonra 2 su bardağı cevizi irili ufaklı bıçakla doğruyalım.
Güllacı hazırlayacağınız kabın içine bir kepçe süt gezdirin. Üzerine kullanacağınız kaba göre güllaç yapraklarını yerleştirin. Tüm güllaç yapraklarının parlak kısmının üste geldiğinden ve hepsinin iyice ıslandığından emin olduktan sonra paketteki yaprakların yarısını kabınıza güzelce koyun. Güllaç yapraklarının, 5 dakika sütü çekmeleri gerekmektedir. Biraz bekledikten sonra doğradığınız cevizleri bol bol dökün ve kalan güllaç yapraklarını da ıslatarak tatlınızın üzerine yerleştirin. Son olarak da nane yaprakları ve dilerseniz çilekler ile tatlınızı süsleyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum