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Ramazan sofralarının baş tacı güllaç tarifi! Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri nelerdir?

02.04.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güllaç denilince akla Ramazan, Ramazan denilince de kuşkusuz güllaç gelir. Bu ikisi ayrılmaz bir bütünün parçaları gibidir. Güllaç'ın tadı Ramazan ayında başka bir güzel oluyor bunu bilen bilir. Güllaç için halk arasında Ramazan'ın gülü de denilmektedir. En güzel güllacı siz mi yapmak istiyorsunuz? İşte ağızda eriyecek güllaç tarifi ve malzemeleri!

Ramazan sofralarının baş tacı güllaç tarifi! Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri nelerdir?

Güllaç, her Ramazan'da sofraların baş tacı olan bir tatlıdır. Yapılışı ve tadı ile güllaç bu mübarek günün vazgeçilmezidir. İnternette binbir türlü güllaç tarifine rastlayabilirsiniz. Ancak size vereceğimiz bu güllaç tarifi ile sofraların aranan ismi olabilirsiniz. İşte Ramazan'ın gülü yani güllaç tarifi ve malzemelerine dair detaylar!

GÜLLAÇ MALZEMELERİ NELERDİR?

3 litre süt
12 adet güllaç yaprağı
3 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
2 su bardağı ceviz içi

Üzeri için:
8 adet çilek
8 adet taze nane yaprakları
4 yemek kaşığı toz antep fıstığı
4 yemek kaşığı ceviz içi

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı güllaç hazırlamak istiyorsanız bu tarifimizi sakın kaçırmayın! İlk önce sütü derin bir tencereye alın ve toz şekeri üzerine ilave edin. 1 paket vanilini de sütün içerisine koyduktan sonra orta ateşte şeker eriyip kaybolana kadar karıştırın. Daha sonra 2 su bardağı cevizi irili ufaklı bıçakla doğruyalım.

Güllacı hazırlayacağınız kabın içine bir kepçe süt gezdirin. Üzerine kullanacağınız kaba göre güllaç yapraklarını yerleştirin. Tüm güllaç yapraklarının parlak kısmının üste geldiğinden ve hepsinin iyice ıslandığından emin olduktan sonra paketteki yaprakların yarısını kabınıza güzelce koyun. Güllaç yapraklarının, 5 dakika sütü çekmeleri gerekmektedir. Biraz bekledikten sonra doğradığınız cevizleri bol bol dökün ve kalan güllaç yapraklarını da ıslatarak tatlınızın üzerine yerleştirin. Son olarak da nane yaprakları ve dilerseniz çilekler ile tatlınızı süsleyebilirsiniz.

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