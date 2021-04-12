Ramazan sofralarının en lezzetlisi: Kayseri mantısı

Yumurta, tuz ve su karışımına un eklenerek yapılan sert mantı hamuru, kadınlarca "beze" adı verilen parçalara ayrılıyor. Oklava ile açılan hamurdan 1'er santimetre genişliğinde şeritler kesiliyor ve yine aynı ölçüde kare hamurlar elde ediliyor.

Kadınlar, uzun süren işlemlerinden dolayı genellikle bir araya gelerek imece usulü yaptıkları mantıyı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genellikle evlerinde hazırlıyor.

'KAYSERİ MANTISININ YAPIMI ZOR AMA YEMESİ KOLAY VE LEZZETLİ'

Hem ailesi için hem de ev bütçesine katkıda bulunmak amacıyla mantı yapan Elif Aslaner, AA muhabirine, Kayseri mantısının, küçüklüğüyle meşhur olduğunu söyledi.

Mantı hamurunun sert olması gerektiğini belirten Aslaner, "Hamur çok ince de olmayacak kalın da. Eskiden komşularla toplanır mantıyı öyle yapardık. Bugün bana, ertesi gün başka bir komşuya mantı doldururduk. İki yıldır herkes kendi evinde yapıp yiyor, misafir de yok zaten. Kayseri mantısının yapımı zor ama yemesi kolay ve lezzetli." diye konuştu.

Ev hanımı Dilber Türkel de iftar ve sahur için mantının yanı sıra yaprak sarması, içli köfte, katmer ve kete gibi hazırlıklar da yaptığını dile getirdi.

Mantıyı hazırlayıp buzluğa koyduklarını anlatan Türkel, "Eskiden mantıyı çok kalabalık yapardık şimdi öyle yapamıyoruz. Kayseri mantısının küçük olması önemlidir. Biz Yozgatlıyız, bizim mantılarımız iri olur, eti bol olur. Günü birlik yapılan mantı aslında daha lezzetli oluyor. Biz de Kayseri'ye gelince buzluğa atmayı öğrendik, bu şekilde tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA



