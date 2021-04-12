YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Ramazan sofralarının en lezzetlisi: Kayseri mantısı

Ramazan sofralarının en lezzetlisi: Kayseri mantısı

Betül Songur Betül Songur
12.04.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu'nun farklı kentlerinde çeşit çeşit hazırlanan mantı, en zahmetli tarifler arasında yer alıyor. Kayseri'de Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında tüketilmek üzere mantı hazırlanıyor.

Ramazan sofralarının en lezzetlisi: Kayseri mantısı

Kadınlar, uzun süren işlemlerinden dolayı genellikle bir araya gelerek imece usulü yaptıkları mantıyı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genellikle evlerinde hazırlıyor.

En meşhuru etlisinin yanı sıra tepsi mantısı, peynirli mantı, patates, yağ ve Çerkes mantısı da sofraları süslüyor.

Yumurta, tuz ve su karışımına un eklenerek yapılan sert mantı hamuru, kadınlarca "beze" adı verilen parçalara ayrılıyor. Oklava ile açılan hamurdan 1'er santimetre genişliğinde şeritler kesiliyor ve yine aynı ölçüde kare hamurlar elde ediliyor.

KIYMA, SOĞAN VE BAHARATLARLA HARMANLANIYOR

Mantının içi, soğan ve kıymanın tuz, karabiber ve toz biberle yoğrulmasıyla elde edilen karışımla dolduruluyor.

Kare kesilen hamura iç harcından konularak, ters köşeler karşılıklı olarak kapatılıyor. Hazırlanan mantılar, kaynamış tuzlu suda haşlanıyor. Haşlanmış mantıların üzerine "can suyu" adı verilen su dökülerek mantı hazırlanıyor.

Kayseri mantısı, salçalı su ve sarımsaklı yoğurtla üzerine bazen sumak bazen de nane ilave edilerek servis ediliyor.

20210412_2_47780898_64181449_Web

'KAYSERİ MANTISININ YAPIMI ZOR AMA YEMESİ KOLAY VE LEZZETLİ'

Hem ailesi için hem de ev bütçesine katkıda bulunmak amacıyla mantı yapan Elif Aslaner, AA muhabirine, Kayseri mantısının, küçüklüğüyle meşhur olduğunu söyledi.

Mantı hamurunun sert olması gerektiğini belirten Aslaner, "Hamur çok ince de olmayacak kalın da. Eskiden komşularla toplanır mantıyı öyle yapardık. Bugün bana, ertesi gün başka bir komşuya mantı doldururduk. İki yıldır herkes kendi evinde yapıp yiyor, misafir de yok zaten. Kayseri mantısının yapımı zor ama yemesi kolay ve lezzetli." diye konuştu.

20210412_2_47780898_64181450_Web

Ev hanımı Dilber Türkel de iftar ve sahur için mantının yanı sıra yaprak sarması, içli köfte, katmer ve kete gibi hazırlıklar da yaptığını dile getirdi.

Mantıyı hazırlayıp buzluğa koyduklarını anlatan Türkel, "Eskiden mantıyı çok kalabalık yapardık şimdi öyle yapamıyoruz. Kayseri mantısının küçük olması önemlidir. Biz Yozgatlıyız, bizim mantılarımız iri olur, eti bol olur. Günü birlik yapılan mantı aslında daha lezzetli oluyor. Biz de Kayseri'ye gelince buzluğa atmayı öğrendik, bu şekilde tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.

20210412_2_47780898_64181458_Web

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu 43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu
Faydaları saymakla bitmiyor! Kilo vermek istiyorsanız...Faydaları saymakla bitmiyor! Kilo vermek istiyorsanız...
İzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifiİzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rallide silahlı kavga! Gözaltına alındı

Rallide silahlı kavga! Gözaltına alındı

Çukur'da yaprak dökümü sürüyor! Bir isim daha veda ediyor

Çukur'da yaprak dökümü sürüyor! Bir isim daha veda ediyor

Bikinili pozları Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinin dikkatini çekti

Bikinili pozları Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinin dikkatini çekti

New York pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı!

New York pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı!

Olay aşk haberine sert tepki! 'Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle...'

Olay aşk haberine sert tepki! 'Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle...'

MİT dizisi Teşkilat'a SİHA'lar damga vurdu! Nefes kesen final sahnesi

MİT dizisi Teşkilat'a SİHA'lar damga vurdu! Nefes kesen final sahnesi

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kestane mantarlı acılı karides! Öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak

Kestane mantarlı acılı karides! Öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu!

Hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu!

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.