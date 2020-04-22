Ramazan tatlısı tarifi: Unsuz şekersiz kek

Bu Ramazan'da kilo almamaya kararlı olanlar için dev hizmet! Un ve şeker kullanmadan enfes bir kek hazırlamaya ne dersiniz? İşte tarifimizin detayları...

MALZEMELER

200 gram hurma

Bir adet olgun muz

4 adet gün kurusu

100 gram kabuksuz iç badem

100 gram kabuksuz Antep fıstığı

10 adet çekirdeği çıkarılmış kuru erik

1 tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi

1 yemek kaşığı keçi boynuzu tozu

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı su

YAPILIŞI

Hurma, gün kurusu ve çiğ kuruyemişleri 15 dakika sıcak suda bekletin.

Kurutulmuş hurma ve diğer meyvelerini, çekirdeklerini çıkardıktan sonra ılık suda yaklaşık yarım saat kadar bekletin.

Suyunu süzdürdüğünüz hurmaları küçük parçalar halinde doğrayıp rondoya alın.

Kabuksuz iç bademleri hurma parçalarıyla birlikte rondoda toz haline gelene kadar çekin. Hurma püresinin yoğunluğuna göre kıvamı ayarlamak için suyu ekleyin.

Suyunu süzdürdüğünüz kakao, keçi boynuzu tozu ve pekmezini katıp karıştırma işlemini rondoda sürdürün.

Kabuksuz Antep fıstıklarını ayrı bir yerde iri parçalar halinde çekin ya da havanda dövün. Tatlı harcına ekleyip bir kaşık yardımıyla karıştırın.

Geniş bir tepsi ya da kek kalıbının tabanını yağlı kâğıt ile kaplayıp şekil vererek 3-4 saat dolapta dinlendirin.

