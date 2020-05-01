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Ramazanda mide rahatsızlıkları olanların dikkat etmesi gerekenler

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.05.2020 15:06 | Son Güncelleme

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı tüm bereketiyle geldi. Reflü, gastrit ya da ülseriniz varsa oruç tutarken mide problemleri yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Neden mi? Oruç süresince uzun saatler aç kaldığınız için mideniz fazla asit salgılamaya başlıyor ve bu durum midenizde yanma, kazınma, ekşime gibi sorunları ortaya çıkarıyor. Hatta ülseriniz varsa midenizin delinme riski ile bile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Ramazanda mide rahatsızlıkları olanların dikkat etmesi gerekenler

Bu içeriğimizde Ramazan ayında karşılaşabileceğiniz mide rahatsızlıkları ve korunmak için yapmanız gerekenler nelerdir sizin için derledik.

İFTARDA HAFİF GIDALARI TERCİH EDİN

Orucunuzu bir kase çorba ve 1 dilim tam buğday ekmeği ile açabilirsiniz. 5-10 dakika bekledikten sonra yemeğinize devam edin. Uzun süreli açlıktan sonra ağır ve yoğun yemekler midenizde sıkıntılar yaşamanıza sebep olur. Bunun yanısıra, sofranızda kırmızı et ve baharatlı gıdalar yerine, sindirimi kolay daha hafif gıdaları tercih edin.

SAHURDA BESLEYİCİ VE SİNDİRİMİ KOLAY GIDALARI TERCİH EDİN

Reflünüz var ve oruç tutuyorsanız sahura kalkmayı kesinlikle atlamayın. Midenize uzun saatler herhangi bir gıda girişi olmayacağını hesaplayarak, sahurda baklagiller, kabuklu yemişler, tam buğday ürünleri gibi besleyici değeri yüksek gıdaları tercih edin. Yavaş sindirilen bu tür gıdaların sindirimi oldukça kolaydır. Böylece hem midenizi yormamış hem de tüm gün tokluk hissinizi artırmış olursunuz. Bu gıdalar posa yönünden zengin olmaları sebebi ile de oruç süresince mide bulantısı ve kabızlık sorunu yaşamamanızı sağlar.

BAHARATLI GIDALARDAN UZAK DURUN

Acı, baharat, turşu, soğan gibi gıdalar midenizdeki asit salınımını uyarır ve oruç süresince size rahatsızlık yaşatabilir. Eğer baharatlı yemekleri çok seviyorsanız yemeklerinize pişirme esnasında az miktarlarda eklenerek tüketebilir. Böylece midenize rahatsızlık vermeden sevdiğiniz tatları da tatmış olursunuz.

BOL SU TÜKETİN

İftar ile sahur arasında geçen zaman diliminde bol bol su tüketin. Sıvı kaybını önlemek için oruç öncesi ve sonrası vücudunuza yeterli miktarda sıvı girişi olmalıdır. Çay ve kahve tüketimini abartmamaya çalışın ve asitli içeceklerden uzak durun. Sahur süresince mümkünse bir bardak taze sıkılmış meyve suyu içebilirsiniz.

NE İFTARDA NE DE SAHURDA FAZLA YEMEK YEMEYİN

Reflü, gastrit ya da ülseriniz varsa oruç tutarken mide problemlerini daha fazla yaşarsınız. Çünkü bu tür mide problemleri beslenme düzeninizin değiştiği dönemlerde artar. Ramazan ayı da düzenin değiştiği bu dönemlerdendir. Uzun saatler aç kalmak sindirim sisteminizdeki hareketleri yavaşlatır. İftarda ve sahurda fazla miktarda ve hızlı yediğiniz yemekler hazımsızlığa yol açar ve reflünüzü tetikleyebilir. Sahurda yemek sonrası hemen yatmanızı da önermiyoruz. Uyumadan önce bir miktar hareket şart!

Kolay uygulanabilir bu noktalara dikkat ettiğiniz durumda Ramazan ayı sizin için çok daha keyifli ve rahat geçecek.

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