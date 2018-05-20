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Ramazan'da oruç tutmak zayıflatır mı?

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.05.2018 18:56 | Son Güncelleme

Ramazan ayı geldiğinde birçok kişi, bir yandan orucunu tutarken bir yandan da “acaba bu arada zayıflar mıyım” diye düşünür. Ancak, ramazan ayındaki beslenme programınız, siz zayıflamayı düşünürken kilo almanıza yol açabilir.

Ramazan'da oruç tutmak zayıflatır mı?

Ramazan ayında en çok tartışılan ve sorulan sorulardan biri de kilo alınıp alınmayacağıdır. Beslenme uzmanları uzun süren saatler boyunca aç kalmanın metabolizmayı yavaşlatacağını ve bunun da ramazan ayının ikinci yarısından sonra zayıflamayı zorlaştıracağını belirtiyorlar.

Detoks etkisi yaratın

Oruç tutarken doğru beslenerek ve metabolizma hızlandırıcı etkilerle vücut direncini arttırıp detoks etkisi yaratabilirsiniz. Bu süreçte özen gösterilecek nokta, doğru beslenmeyi sağlayabilmek için vücudun günlük ihtiyacı olan sağlıklı kalori değeri ve besin ögelerini tüketmektir.

Bunun yanında iftar sonrasında yapacağınız küçük yürüyüşler ve egzersiz hareketleri ile metabolizma hızınızı dengeleyebilir, zayıflama sürecine katkıda bulunabilirsiniz. Ancak dikkatli olmak gerekir. Bol kalorili yiyeceklerin yer aldığı beslenme listeniz kilo almanızı daha da kolaylaştırabilir.

Diyetisyen Candan Aktaş, oruç tutmanın bir zayıflama yöntemi olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekip, vatandaşları sağlıklı beslenmeleri konusunda uyardı.

Tartıdaki kilo kaybı sizi yanıltmasın

Oruç tutmanın bir zayıflama metodu olarak görülmemesi gerektiğini belirten uzmanların verdiği bilgiye göre, birçok kişi Ramazan ayında kilo verme hayali kurar. Tartıldıklarında gerçekten de bir kayıp görünebilir ancak bu pek gerçekçi değildir. Tartı üzerinde görülen azalma, yağ yakımı değil, kas ve su kaybının yansımasıdır.

Oruç tutmak zayıflatır mı?

Ramazan ayında az ve sık beslenmeye dikkat edilmesini öneren Diyetisyen Candan Aktaş, uzun oruç sürelerinde gerçek manada bir zayıflama yaşanmadığını belirtti.

Uzun süren açlıkta şekerin düşeceğini, yani kandaki şeker deposu, glikojen deposu ve kaslardaki glikojen deposunun biteceğini kaydeden Aktaş şöyle konuştu:

“Tartıya çıktığınızda belki zayıfladığınızı görebileceksiniz. Ama daha sonra ‘bayramda ben tekrardan verdiğim o 3 kiloyu, 5 kiloyu hızlı bir şekilde geri alıyorum’ diye bir çok danışanım bana söylüyor. Bu, gerçek bir kilo kaybı olmadığının göstergesi. Özellikle sahur beslenmesi bizim için çok önemli. Çünkü en çok yapılan hata sahur yapmadan oruç tutmak. Çünkü vatandaşlarımızın bence yarısı, sahur yapmadan oruç tutuyorlar. Sadece bir su içtim yattım şeklinde bildirimler alıyorum. Sahurda yumurta, peynir, süt, yoğurt grubu veya fındık, ceviz, badem gibi kuru yemişlerimizden destek alan bir program öneriyoruz”.

Aktaş, vatandaşların çok zayıflayacaklarını düşünerek ekmeği azalttıklarını bunun da yanlış bir yöntem olduğunu vurgulayarak, “Mutlaka sahurda tam buğday ekmeği yenmeli. Ekmeği azaltmak yapılan en büyük hatalardan biri” dedi.

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