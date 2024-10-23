Ramen tarifi: Ramen nasıl yapılır?

Ramen tarifini ve gerekli olan tüm malzemelerini aşağıda bulabilirsiniz. Servis yaparken üzerine 4-5 dal taze soğanın yeşil kısımlarından ya da biraz soya filizi koyarak da süsleyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 400 gram tavuk

1 paket noodle ya da ramen

2 kaşık soya sosu

1 kaşık zencefil rendesi

2 yumurta

4 dal taze soğan

1 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

1 kaşık susam yağı

1 çay kaşığı tuz