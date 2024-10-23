Ramen tarifi: Ramen nasıl yapılır?

Uzak Doğu’dan çok sevilen, çok tercih edilen bir tarifimiz var: Ramen tarifi. Hem yapımı çok kolay hem de lezzetine doyum olmayan bir lezzet. Aşağıdaki malzeme listesi ile enfes bir ramen hazırlayabilir, yemek davetlerinizde ve öğünlerinizde sunabilirsiniz.
Ramen tarifini ve gerekli olan tüm malzemelerini aşağıda bulabilirsiniz. Servis yaparken üzerine 4-5 dal taze soğanın yeşil kısımlarından ya da biraz soya filizi koyarak da süsleyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
400 gram tavuk
1 paket noodle ya da ramen
2 kaşık soya sosu
1 kaşık zencefil rendesi
2 yumurta
4 dal taze soğan
1 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
1 kaşık susam yağı
1 çay kaşığı tuz
TARİF
Tavukları bir tencereye alın ve su ekleyerek pişirin.
Sarımsak, zencefil tuz ve soğanları da ekleyip yarım saat pişirin.
Tavukları aldıktan sonra süzün ve başka bir tencereye alın.
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