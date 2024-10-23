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Ramen tarifi: Ramen nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 22:37
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Uzak Doğu’dan çok sevilen, çok tercih edilen bir tarifimiz var: Ramen tarifi. Hem yapımı çok kolay hem de lezzetine doyum olmayan bir lezzet. Aşağıdaki malzeme listesi ile enfes bir ramen hazırlayabilir, yemek davetlerinizde ve öğünlerinizde sunabilirsiniz.

Ramen tarifi: Ramen nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 554kal

Ramen tarifini ve gerekli olan tüm malzemelerini aşağıda bulabilirsiniz. Servis yaparken üzerine 4-5 dal taze soğanın yeşil kısımlarından ya da biraz soya filizi koyarak da süsleyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 400 gram tavuk
  • 1 paket noodle ya da ramen
  • 2 kaşık soya sosu
  • 1 kaşık zencefil rendesi
  • 2 yumurta
  • 4 dal taze soğan
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 kaşık susam yağı
  • 1 çay kaşığı tuz

TARİF

  • Tavukları bir tencereye alın ve su ekleyerek pişirin.
  • Sarımsak, zencefil tuz ve soğanları da ekleyip yarım saat pişirin.
  • Tavukları aldıktan sonra süzün ve başka bir tencereye alın.
  • Suya susam yağı ve soya sosu ekleyin.
  • 15 dakika kadar kaynatın.
  • Başka bir tencerede 1 bardak su kaynatın.
  • Ramenleri ve kabartma tozu ekleyip karıştırın.
  • Yumurtaları haşlayın.
  • Tavukları ve yumurtaları üzerine koyun.
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Anahtar Kelimeler:
tarif
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