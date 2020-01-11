Ramo 1. bölümden internete özel fragman yayınlandı! Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo ne zaman başlıyor? İşte set fotoğrafları

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Show TV’nin hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi Ramo ekrana gelmek için gün sayıyor. Ramo ekran serüvenine 14 Ocak Salı başlıyor.

RAMO 1. BÖLÜM KONUSU

Ramo’nun 14 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek ilk bölümünde Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova’nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.

Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.