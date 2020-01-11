Ramo 1. bölümden internete özel fragman yayınlandı! Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo ne zaman başlıyor? İşte set fotoğrafları

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Show TV’nin hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi Ramo ekrana gelmek için gün sayıyor. Ramo ekran serüvenine 14 Ocak Salı başlıyor.
Ramo’nun 14 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek ilk bölümünde Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova’nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.
Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.
Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.
Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.
Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir… Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder.
Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır…
Ramo, 14 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de
Macit Koper, mazisinde nice hikayeler barındıran, Adana’nın en iyi ciğercilerinden, fakir fukaranın dostu ‘Durdu Baba’ya hayat verecek.
Durdu Baba aynı zamanda Ramo’nun sıra dışı yolcuğunda en gizemli rehberlerden biri olacak.
Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.
Murat Yıldırım'ın iddialı dizisi Ramo, Adana'daki mahallelerde çekiliyor.
Haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmanın ekrana geleceği Ramo, merak uyandıran hikayesiyle ekran yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.
Ramo 14 Ocak Salı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!
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