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Ramo 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo'ya büyük şok: Ne yaptın sen Sibel?

DİZİ HABERLERİ  | 24.03.2020 02:00 | Son Güncelleme

Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’nun 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Polisin Taşkapı'ya baskın yaptığı tanıtımda, Doğan'ın elinde silahla Ramo'nun odasına geldiği anlar dikkat çekiyor. Fatoş'a "Benden mi o çocuk?" diye soran Boz, sert bir tepkiyle karşılaşıyor. Silahlı adamların Ramo ve Sibel'in etrafını sardığı anlarda heyecan yükselirken, "Ne yaptın sen Sibel?" sözleri büyük merak uyandırıyor. İşte Ramo 11. bölüm fragmanı ve özeti.

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo'nun 24 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Ramo (2)

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Fatoş'un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco'nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş'un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır. Polis tarafından izlenen Ramo için zaman daralmaktadır. Ramo'nun ailesi, sevdikleri, aşkı, mahallesi kısacası her şeyi tehdit altındadır. Etrafı kuşatılan Ramo, sevdiği kadın Sibel'le birlikte bir yola çıkar. Ancak yolun sonunda unutamadığı geçmişleri onları beklemektedir.

Ramo (5)
BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım ile beraber Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

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