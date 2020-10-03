Ramo 14. bölüm izle! Ramo, Cihangir'i öldürecek mi? Ramo 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'nun yeni sezon 14. son bölümüyle 2 Ekim Cuma akşamı seyirci karşısına çıktı. Ramo dizisinin son bölümde, Ramo Sibel'in hayatını kurtardı ancak Taner ölümü İstanbul'daki dengeleri alt üst etti. Cihangir'in oğlunun intikamını almak isteyeceğini düşünen Ramo, harekete geçti. Kendisine de tuzak kurulacağını önceden tahmin eden Ramo, Yavuz'un da yardımıyla Vahap'ın tuzağını kendisine karşı kullandı. Ramo bomba düzenekli evden son anda çıkarken, aynı zamanda Doğu'nun hayatını da kurtardı.



RAMO 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin 9 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 15. yeni bölüm fragmanı ise henüz Show TV tarafından yayınlanmadı.

RAMO 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir, oğlunun katili bulunana kadar İstanbul’daki bütün işleri durdurma kararı alır. Cihangir’in bu kararı onunla iş yapanlar arasında, özellikle de Vahap'la huzursuzluğa neden olur.

Diğer yandan Taner’in ölümüyle ilgili bütün ipuçları Ramo ve Sibel’i göstermektedir.



Onlara yardım ettiği için Yavuz zan altında kalır. Cihangir bütün ordularıyla Ramo’nun üzerine yürürken Ramo’nun Sibel ve kendisini kurtarmak için çok az zamanı vardır.

