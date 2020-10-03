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Ramo 14. bölüm izle! Ramo, Cihangir'i öldürecek mi? Ramo 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

03.10.2020 02:36 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo 14. son bölümüyle 2 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun son bölümünde Ramo Cihangir'in aracının peşine takıldı. Final sahnesinde ise Cihangir, peşine takılan araçta Ramo'nun olduğunu gördü. Silahını çeken Ramo'nun "Asıl şimdi bittin Cihangir" sözleri dikkat çekti. Peki Ramo, Cihangir'i öldürecek mi? Ramo dizisi 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ramo 14. son bölüm final sahnesi.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'nun yeni sezon 14. son bölümüyle 2 Ekim Cuma akşamı seyirci karşısına çıktı. Ramo dizisinin son bölümde, Ramo Sibel'in hayatını kurtardı ancak Taner ölümü İstanbul'daki dengeleri alt üst etti. Cihangir'in oğlunun intikamını almak isteyeceğini düşünen Ramo, harekete geçti. Kendisine de tuzak kurulacağını önceden tahmin eden Ramo, Yavuz'un da yardımıyla Vahap'ın tuzağını kendisine karşı kullandı. Ramo bomba düzenekli evden son anda çıkarken, aynı zamanda Doğu'nun hayatını da kurtardı.
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RAMO 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin 9 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 15. yeni bölüm fragmanı ise henüz Show TV tarafından yayınlanmadı.

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RAMO 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir, oğlunun katili bulunana kadar İstanbul’daki bütün işleri durdurma kararı alır. Cihangir’in bu kararı onunla iş yapanlar arasında, özellikle de Vahap'la huzursuzluğa neden olur.

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Diğer yandan Taner’in ölümüyle ilgili bütün ipuçları Ramo ve Sibel’i göstermektedir.

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Onlara yardım ettiği için Yavuz zan altında kalır. Cihangir bütün ordularıyla Ramo’nun üzerine yürürken Ramo’nun Sibel ve kendisini kurtarmak için çok az zamanı vardır.
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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

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