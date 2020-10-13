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Ramo 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cihangir'in adamlarının vurduğu Ramo'ya ne olacak?

13.10.2020 22:43 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen ve Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo dizisinin 16. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ramo yeni bölüm fragmanında, Cihangir'in adamlarının saldırısına uğrayan Ramo’nun vurulduğu tanıtım izleyenleri şoke ediyor.

Murat Yıldırım, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Esra Bilgiç ve İdil Fırat'ın başrollerde oynadığı Ramo'nun 16 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 16. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Ramo (3)

RAMO 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sibel, Ramo için bir kez daha kendini feda ederek Cihangir'in evine geri dönmek zorunda kalırken Fidan, Sibel'in yaptıklarının arkasındaki gerçek nedeni öğrendi. Vahap'ın kurduğu tuzak yüzünden yaşanan patlamada Ramo'nun, Doğu'nun hayatını kurtarması Cihangir'i şüpheye düşürdü. Ramo'nun, Köksal'la çalıştığından şüphelenen Cihangir, Ramo'ya büyük bir oyun oynadı. Kürşat'a karşı bir görev vererek Ramo'dan ucunda ölüm olan bir işe kalkışmasını istedi. Pompacılar yardıma ihtiyacı olan çocukları, onlara zorla hırsızlık yaptıran Kudret'in elinden kurtararak İstanbul'daki bir adaletsizliğe daha müdahale etti.

Ramo (2)
Ramo, zekice yaptığı planla Cihangir'in verdiği ölümcül görevin üstesinden gelmeyi başardı. Pompacılar, Kürşat'ın paralarına el koyarken öte yandan bu görevin içinde Doğu'nun da olması Ramo'yu hiç istemediği bir noktaya getirdi.
Ramo (4)
Finalde Kürşat'ın adamlarının, görev sırasında Doğu'yu gördüğünü söyleyen Cihangir, Ramo'dan Doğu'yu öldürmesini istedi. Köksal'a oğlunu koruyacağına dair söz veren Ramo, tetiği çekebilecek miydi?

Ramo (1)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

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