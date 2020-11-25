Ramo 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo ve Sibel arasında büyük yüzleşme!

Show'nin sevilen dizisi Ramo, 27 Kasım Cuma akşamı 22. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı Ramo'nun yeni bölümünde, Cihangir, Ramo’nun hayatını bağışlamayı düşünmüyordur ama Cihangir’in de üstündeki adamlar, Ramo’yu öyle erkenden kaybetmek istemezler.

SİBEL, RAMO İÇİN BAŞINI BELAYA SOKUYOR!

Ne de olsa yıllardır aradıkları düşman olan Sarraf’ı Ramo getirmiştir onlara.

Ramo, yaşam hakkını bir şartla kazanır; başka birini öldürmek. Ramo’dan öyle birini öldürmesini isterler ki, bunu vicdanen de fikren de yapması mümkün değildir.

Sibel de Ramo’ya kurulan bu tuzağı öğrenir ve ona yardım etmek ister.

Sibel, Ramo’ya yardım etmek isterken kendi başını belaya sokacaktır.

GİZLİ BİR EFENDİ: MAZHAR!

Ramo'ya bu hafta Mazhar rolüyle Mehmet Yılmaz Ak dahil oluyor. Mehmet Yılmaz Ak son olarak Çukur dizisinde Ersoy karakterini canlandırmıştı.

Mazhar'ın gelişiyle Ramo ve Cihangir’in savaşında beklenmedik yeni bir cephe açılıyor. Cihangir’in bükemeyeceği bileklerden biri olan Mazhar’ın bir diğer özelliği ise gizliliği. Üstelik Cihangir’le arasında başka bir savaş da var.