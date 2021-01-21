MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ramo dizisine flaş transfer! Barış Kışlak Cabbar rolüyle Ramo'ya katıldı!

Ramo dizisine flaş transfer! Barış Kışlak Cabbar rolüyle Ramo'ya katıldı!

21.01.2021 01:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ramo dizisine flaş transfer! Barış Kışlak Cabbar rolüyle Ramo'ya katıldı!

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Ramo dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerde oynadığı Ramo'da Barış Kışlak da katıldı.

Show TV'nin cuma akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Ramo'da sular durulmuyor. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'i buluşturan "Ramo" dizisi son dönemde yaşanan ayrılıklarıyla gündemde.

Ramo'dan Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in hemen ardından diziden ayrılan isimlerden birisi de Pelin Körmükçü olacak. Ahsen karakterini canlandıran Pelin Körmükçü Ramo'ya veda edecek.

Ramo dizisine ise dengeleri değiştirecek bir isim katılıyor.

BARIŞ

Ramo 28. son bölüme Cihangir'in ölüm sahnesi damga vurdu! Olgun Şimşek Ramo dizisinden ayrıldı!Ramo 28. son bölüme Cihangir'in ölüm sahnesi damga vurdu! Olgun Şimşek Ramo dizisinden ayrıldı!

Oyuncu Barış Kışlak yeni bölümlerde Cabbar karakterine hayat verecek.

BARIŞ KIŞLAK KİMDİR?

Barış Kışlak, 1 Ocak 1983 yılında, Amerika’da dünyaya gelmiştir. Aslen Konyalı olan Barış Kışlak Oğlak burcudur. Barış Kışlak 38 yaşındadır.

Lisans mezunu olan Barış Kışlak, Akademi 35 Buçuk Sanat Evi oyunculuk okulunda ilk oyunculuk eğitimi almıştır. Hocaları Vahide Perçin ve Altan Gördüm’den oyunculuk hakkında eğitimler almaya devam eden genç oyuncu Barış Kışlak, ünlü yönetmen Mehmet Ada Öztekin tarafından kamera önü öğretimleri alarak kendisini sinema ve dizi ler için geliştirdi. Eric Morris yöntemi dersleri de alan Barış Kışlak’ın en büyük oyunculuk özelliği ise yer aldığı sinema veya dizilerde pek çok karaktere aynı projede rahatça hayat vermesidir.

BARIŞ4

Akademi 35 Buçuk da oyunculuk dersleri almıştır. Muhteşem Yüzyıl ve Benim İçin Üzülme dizilerinde küçük rollerde yer almıştır. 2019’da TRT ekranlarına gelen Vuslat dizisinde Altan Öztürk karakterini canlandırdı.

BARIŞ3
Rol Aldığı Diziler:

Vuslat (Altan Öztürk, 2019)

Muhteşem Yüzyıl

Benim İçin Üzülme

Rol Aldığı Filmler:

Müsadenizle Büyükler (2018)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'ya Volkan şokuSadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'ya Volkan şoku
32 yıllık evliliğin sırrı merak edildi!32 yıllık evliliğin sırrı merak edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı

Son dakika! MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Melania Trump’ın elbisesi dikkat çekti

Melania Trump’ın elbisesi dikkat çekti

Ödemeler bugün itibariyle başladı

Ödemeler bugün itibariyle başladı

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Trump'tan giderayak F-35 onayı! Biden gözden geçirecek

Trump'tan giderayak F-35 onayı! Biden gözden geçirecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Diğer Haberler

Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu ve ekibi Mahir'in kıskacında!

Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu ve ekibi Mahir'in kıskacında!

Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'den intikam yemini: Nikola bu gece ölecek! Kuruluş Osman 42. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman'da intikam yemini: Bu gece ölecek

Models dizisinin çekimleri başladı! İşte Models dizisinde yer alacak mankenler

Mankenlerin hayatını anlatacak! Çekimler başladı

Sadakatsiz 14. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de inşattan düşen Volkan mı?

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'ya Volkan şoku

Kırmızı Kamyon dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kırmızı Kamyon'un oyuncuları kimler?

Kırmızı Kamyon dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kırmızı Kamyon'un oyuncuları kimler?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Suçu üstlenen Kuzey cezaevine mi girecek?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Suçu üstlenen Kuzey cezaevine mi girecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.