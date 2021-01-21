Ramo dizisine flaş transfer! Barış Kışlak Cabbar rolüyle Ramo'ya katıldı!

Show TV'nin cuma akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Ramo'da sular durulmuyor. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'i buluşturan "Ramo" dizisi son dönemde yaşanan ayrılıklarıyla gündemde.

Ramo'dan Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in hemen ardından diziden ayrılan isimlerden birisi de Pelin Körmükçü olacak. Ahsen karakterini canlandıran Pelin Körmükçü Ramo'ya veda edecek.

Ramo dizisine ise dengeleri değiştirecek bir isim katılıyor.

Oyuncu Barış Kışlak yeni bölümlerde Cabbar karakterine hayat verecek.

BARIŞ KIŞLAK KİMDİR?

Barış Kışlak, 1 Ocak 1983 yılında, Amerika’da dünyaya gelmiştir. Aslen Konyalı olan Barış Kışlak Oğlak burcudur. Barış Kışlak 38 yaşındadır.

Lisans mezunu olan Barış Kışlak, Akademi 35 Buçuk Sanat Evi oyunculuk okulunda ilk oyunculuk eğitimi almıştır. Hocaları Vahide Perçin ve Altan Gördüm’den oyunculuk hakkında eğitimler almaya devam eden genç oyuncu Barış Kışlak, ünlü yönetmen Mehmet Ada Öztekin tarafından kamera önü öğretimleri alarak kendisini sinema ve dizi ler için geliştirdi. Eric Morris yöntemi dersleri de alan Barış Kışlak’ın en büyük oyunculuk özelliği ise yer aldığı sinema veya dizilerde pek çok karaktere aynı projede rahatça hayat vermesidir.