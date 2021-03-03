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Ramo 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo ve Mazhar yüzleşmesi! Düşmanlık sürecek mi?

03.03.2021 23:54 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun merakla beklenen 35. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ramo ve Mazhar arasında gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda masadaki dengelerin nasıl değişeceği büyük merak konusu oluyor. Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? İşte Ramo yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Emre Kınay ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi 5 Mart Cuma akşamı 35. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Ramo (1)

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür.

Ramo (2)

Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.

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Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir?

Ramo (4)

Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.

Ramo (7)

Ramo, bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek'in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.

Ramo (5)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (6)
Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

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Show TV Ramo dizisi Murat Yıldırım
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