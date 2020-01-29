Ramo 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sibel ve Ramo evleniyor! Ramo 3. son bölüm izle

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Ramo'nun 4 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünde Sibel ve Ramo arasında çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo'nun yeni bölümünde, ailelerin aldığı kararla Ramo ve Sibel mecburi bir evlilik yapıyor.

Ramo, 4 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo, 28 Ocak Salı akşamı heyecan dolu 3. bölümüyle ekrana geldi. Yavuz’un boynuna ilmek geçirdiği Ramo bir kamyonete bindirilip, Adana’nın yönetildiği odaya götürüldü. Aile üyelerinin her yerde aradığı Ramo’yu, Fidan da Yavuz’u tehdit ederek bulmaya çalıştı. Barış isteyen Cihangir Bey’in kararı Ramo’ya açıklandı. Ramo, kuralları çiğnemenin bedeli olarak cezasını çekecek ve sulhu sağlayacaktı. Bunun tek yolu da eski usulde kız alıp kız vermekti. Ramo’nun Sibel’le, Neco’nun da Ramo’nun kardeşi Fatoş’la evlenmesini isteyen İstanbul’un kararına iki ailenin üyeleri de karşı çıktı. Ramo kararı kabul ettiği sırada Boz ve Fatoş’un aşkları ortaya çıktı.