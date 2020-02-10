Ramo 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Savaş başlayacak, ben başlatacağım

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun 11 Şubat Salı ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Sibel’in düşünceli hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo’nun öldürülmesinden korkan annesinin korku dolu anları izleyenleri derinden etkiliyor.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo’nun ekrana gelecek 5. bölümünde Hasan, Ceyhan tarafından düşürüldüğü pusuda tek başına ateş altında kalır. Ramo’nun onu kurtarmak için fazla vakti yoktur. Diğer yandan kanala atılan Boz, dört bir yandan aranmaktadır.



Ama Boz’un izini bulamazlar. Ramo zaman geçtikçe Boz için daha da endişelenmektedir. Aile meclisinde Ceyhan’a kimin yardım ettiğini tartışılırken, Boz’un Fatoş’u almaya gittiği ortaya çıkar. Ramo, Boz’u öldürüp bir köşeye attıklarını düşünür.

Bu yüzden Halef’i bulur. Sibel ise bu karışıklıktan faydalanır ve gizli geçidin yerini bulur. Artık planını hayata geçirme zamanı gelmiştir.

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo, 11 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de olacak.