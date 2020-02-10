Ramo 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Savaş başlayacak, ben başlatacağım

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun 11 Şubat Salı ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Sibel’in düşünceli hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo’nun öldürülmesinden korkan annesinin korku dolu anları izleyenleri derinden etkiliyor.
Ramo’nun ekrana gelecek 5. bölümünde Hasan, Ceyhan tarafından düşürüldüğü pusuda tek başına ateş altında kalır. Ramo’nun onu kurtarmak için fazla vakti yoktur. Diğer yandan kanala atılan Boz, dört bir yandan aranmaktadır.
Ama Boz’un izini bulamazlar. Ramo zaman geçtikçe Boz için daha da endişelenmektedir. Aile meclisinde Ceyhan’a kimin yardım ettiğini tartışılırken, Boz’un Fatoş’u almaya gittiği ortaya çıkar. Ramo, Boz’u öldürüp bir köşeye attıklarını düşünür.
Bu yüzden Halef’i bulur. Sibel ise bu karışıklıktan faydalanır ve gizli geçidin yerini bulur. Artık planını hayata geçirme zamanı gelmiştir.
Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo, 11 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de olacak.
Ramo dizisi 4 Şubat Salı akşamı heyecan dolu 4. bölümüyle ekrana geldi. Fatoş’un ailesini korumak, Sibel’in ise intikam için evlenmeyi kabul etmesiyle İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş oldu.
Ramo, kardeşinin kendini feda etmesini kabul edemezken, Fatoş’un gittiğini öğrenen Boz, Ramo’nun karşısına çıktı. Barışın sağlanması için nikah hazırlıkları devam ederken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan’ı cezaevinden kaçırdı.
Nikah günü gelip çattı ve Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz’u arayıp onu kurtarmasını istedi. Fatoş’a ulaşmaya çalışan Boz, Neco’ya yakalandı ve adamları tarafından öldüresiye dövüldü. Nikahlar kıyıldıktan hemen sonra Ceyhan, Ramo’nun düğününü bastı. Ramo’nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan’ı öldürmek istedi.
Olan bitenden habersiz Ceyhan’ın kurduğu tuzağa düşen Hasan ise tek başına ateş çemberinin arasında kaldı. Ramo çaresizce Ceyhan’la karşı karşıyaydı. Halef ve adamlarının etkisiz hale getirdikleri Boz’u kanala attığı final sahnesi ise ekran başındakileri şoke etti.
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