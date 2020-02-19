Ramo 6. son bölüm izle! Sibel Ramo'nun hikayesini öğrendi! "Ben mazlumlara kıymadım" Ramo 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo, 6. bölümüyle 18 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Show TV'nin iddialı dizisi Ramo'nun son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Sibel ile hesaplaşmaya karar veren Ramo tüm her şeyin nedenini Sibel'e anlattı. Ailecek yaşadıkları acıyı, babasının başına gelenleri Sibel'e anlatan Ramo içinde gizlediği her şeyi Sibel'e döktü. Ramo'nun anlattıklarıyla gerçekleri öğrenen Sibel büyük üzüntü yaşadı. Ancak Sibel'in "Keşke bunları bana daha önce anlatsaydın. Çok geç kaldık Ramo. Artık neyi değiştirir ki?" sözleri dikkat çekti.

RAMO 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin 25 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan 7. yeni bölüm fragmanı ise Show TV tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sibel tarafından bıçaklanan Ramo daha kendine gelemeden, Ceyhan mahalleye saldırır. Mahalle tam bir savaş alanına döner. Saldırı sonucunda Ramo, ailesinden büyük bir kayıp verir. Ceyhan ise yaralı halde mahalleden kaçar. Yaşanan kayıp sonucunda Ramo’nun ailesinde tam bir yıkım yaşanır. Ramo ve Boz vakit kaybetmeden Ceyhan’ın peşine düşerler. Ceyhan ise Ramo’nun beklemediği bir hamle yapar. Yavuz ise Ramo’nun babasının intikamı peşinde olduğunu öğrenmiştir. Ramo’yla buluşur ve ona babasıyla ilgili karanlıkta kalmış gerçekleri anlatır. Ramo, ailesini korumak için yeni bir karar almıştır. Artık Adana’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

