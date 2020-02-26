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Ramo 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Süleyman Ağa öldü mü? Ramo 7. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 26.02.2020 02:06 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun 7. yeni bölümüyle ekrana geldi. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun son bölümünde, Ramo, Adana konseyindeki patronları teker teker yok etmek için planlarını hayata geçirmeye başladı. Ramo'nun Adana'nın başına geçme planında konseydekiler birer birer ortadan kalkarken Ramo'nun son iki hedefi Alpay ve Süleyman Ağa oldu. Finalde ise Süleyman'ı tuzağa düşüren Ramo silahını doğrulttu. Peki Ramo'da Süleyman Ağa ölüyor mu? İşte Ramo son bölüm final sahnesi.

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo, 7. bölümüyle 25 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Show TV'nin iddialı dizisi Ramo'nun son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Adana konseyindeki patronları yok etmek isteyen Ramo, finalde Süleyman Ağa'yı pusuya düşürdü.

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Ramo'nun silahını doğrulttuğu usta oyuncu Hakan Salınmış'ın canlandırdığı Süleyman'ın ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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RAMO 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin 3 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 8. yeni bölüm fragmanı ise Show TV tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

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RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile meclisini toplayan Ramo, uzun yıllardır bekledikleri günün geldiğini açıkladı. Ramo, hayatta kalmak için artık tek yollarının savaşmak olduğunu duyurdu. Konseydeki herkes için Pompacılar'dan birini görevlendiren Ramo ise, planlarını en ince detayına kadar anlattı. Pompacılar konseydekileri öldürmek için harekete geçti.

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Babalarının ölümünde parmağı olduğunu düşündükleri Alpay'ı ortadan kaldırmak isteyen Doğan ile Şahin, gizlice Alpay'ın deposuna girdi. Burada Alpay tarafından tuzağa düşürülen Doğan ile Şahin, mahalleden iki arkadaşlarını kaybettiler. Son anda yetişen Süleyman Ağa, Doğan ile Şahin'i ölümden kurtardı. Onlara Alpay'ı vereceğini söyleyen Süleyman karşılığında Ramo'yu istedi.

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Alpay’ın itirazlarına rağmen Adana komisyonu, Ramo’ya çok önemli bir petrol sevkiyat görevi verdi. Ancak bunu hazmedemeyen Alpay, Ramo’nun yanlış yapmasını istedi ve sevkiyatın başarısız olması için harekete geçti.

Gazinoda çalışmaya başlayan Halef, kaldığı odaya girdiğinde karşısında Ramo'yu buldu. Ramo, Halef'e çektiği acıları sonlandıracağını ve onu öldüreceğini söyledi. O esnada Yavuz arayınca Ramo, Boz'u vurmaktan vazgeçti. Yavuz, Halef'in kullanılabileceğini söyledi.

SİBEL VE RAMO ARASINDA DUYGUSAL ANLAR

Sibel, çatıda Ramo ile konuştuktan sonra üç yıl önce öncesini anımsadı. Ramo'yu beklediği ancak hayal kırıklığına uğradığı mavi bulvardaki eve giden Sibel, yalnız kalmak istedi. Evde birinin olduğunu fark eden Ramo, Sibel'in peşinden gitti. Burada silah sesi duyan ikili, Neco ile Kırtaçlar'ın kızı Çağla'yı buldu.

Sibel'in eve döndüğünü duyan Neriman sinir krizi geçirdi. Sibel'i kolundan tutup kapının önüne getiren Neriman'a Ramo dur dedi. Tüm aileye, Sibel'e yapılan saygısızlık bana yapılmıştır diyerek eşini koruma altına alan Ramo, Sibel'i yeniden eve soktu. Burada Sibel'i öpen Ramo, onunla bir geleceği olmadığını söyledi.


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