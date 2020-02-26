Ramo 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Süleyman Ağa öldü mü? Ramo 7. son bölüm izle!

Aile meclisini toplayan Ramo, uzun yıllardır bekledikleri günün geldiğini açıkladı. Ramo, hayatta kalmak için artık tek yollarının savaşmak olduğunu duyurdu. Konseydeki herkes için Pompacılar'dan birini görevlendiren Ramo ise, planlarını en ince detayına kadar anlattı. Pompacılar konseydekileri öldürmek için harekete geçti.

Ramo dizisinin 3 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 8. yeni bölüm fragmanı ise Show TV tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak.



Babalarının ölümünde parmağı olduğunu düşündükleri Alpay'ı ortadan kaldırmak isteyen Doğan ile Şahin, gizlice Alpay'ın deposuna girdi. Burada Alpay tarafından tuzağa düşürülen Doğan ile Şahin, mahalleden iki arkadaşlarını kaybettiler. Son anda yetişen Süleyman Ağa, Doğan ile Şahin'i ölümden kurtardı. Onlara Alpay'ı vereceğini söyleyen Süleyman karşılığında Ramo'yu istedi.

Alpay’ın itirazlarına rağmen Adana komisyonu, Ramo’ya çok önemli bir petrol sevkiyat görevi verdi. Ancak bunu hazmedemeyen Alpay, Ramo’nun yanlış yapmasını istedi ve sevkiyatın başarısız olması için harekete geçti.

Gazinoda çalışmaya başlayan Halef, kaldığı odaya girdiğinde karşısında Ramo'yu buldu. Ramo, Halef'e çektiği acıları sonlandıracağını ve onu öldüreceğini söyledi. O esnada Yavuz arayınca Ramo, Boz'u vurmaktan vazgeçti. Yavuz, Halef'in kullanılabileceğini söyledi.

SİBEL VE RAMO ARASINDA DUYGUSAL ANLAR

Sibel, çatıda Ramo ile konuştuktan sonra üç yıl önce öncesini anımsadı. Ramo'yu beklediği ancak hayal kırıklığına uğradığı mavi bulvardaki eve giden Sibel, yalnız kalmak istedi. Evde birinin olduğunu fark eden Ramo, Sibel'in peşinden gitti. Burada silah sesi duyan ikili, Neco ile Kırtaçlar'ın kızı Çağla'yı buldu.

Sibel'in eve döndüğünü duyan Neriman sinir krizi geçirdi. Sibel'i kolundan tutup kapının önüne getiren Neriman'a Ramo dur dedi. Tüm aileye, Sibel'e yapılan saygısızlık bana yapılmıştır diyerek eşini koruma altına alan Ramo, Sibel'i yeniden eve soktu. Burada Sibel'i öpen Ramo, onunla bir geleceği olmadığını söyledi.



