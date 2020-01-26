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Ramo dizisinde dengeleri değiştirecek karakter! Ruhi Sarı Ramo'da hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 26.01.2020 19:51 | Son Güncelleme

Yayınlandığı ilk bölümle birlikte ses getiren Show TV’nin BKM imzalı yeni dizisi ‘Ramo’ya sürpriz bir isim konuk oluyor. Oyunculuk kariyerinde tiyatrodan sinemaya ve televizyon dizilerine birçok başarılı projede yer alan Ruhi Sarı, son günlerin çok konuşulan dizisi ‘Ramo’ya ‘Ceyhan’ karakteriyle dahil oluyor.

Ramo dizisinde dengeleri değiştirecek karakter! Ruhi Sarı Ramo'da hangi rolde oynuyor?

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, BKM’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Ramo’, ilk bölümünden itibaren ilgi çeken hikayesiyle seyircilerden alkışları topladı.

Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği dizide Ramo’nun öldürdüğü Seyhan’ın abisi ‘Ceyhan’ karakterine hayat verecek olan Ruhi Sarı, intikam ateşiyle izleyenleri yakacak.

Ramo_Ruhi Sarı (2)

İzlenme listelerinde zirveye oturan ‘Ramo’ dijitalde de rekor görüntülenme rakamlarına ulaşıyor.

Ramo_Ruhi Sarı (1)
Murat Yıldırım’la birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncuların yer aldığı ‘Ramo’, heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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ramo dizisi, ruhi sari, ramo, Murat yıldırım,

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