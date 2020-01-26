Ramo dizisinde dengeleri değiştirecek karakter! Ruhi Sarı Ramo'da hangi rolde oynuyor?

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, BKM’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Ramo’, ilk bölümünden itibaren ilgi çeken hikayesiyle seyircilerden alkışları topladı.
Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği dizide Ramo’nun öldürdüğü Seyhan’ın abisi ‘Ceyhan’ karakterine hayat verecek olan Ruhi Sarı, intikam ateşiyle izleyenleri yakacak.
İzlenme listelerinde zirveye oturan ‘Ramo’ dijitalde de rekor görüntülenme rakamlarına ulaşıyor.
Murat Yıldırım’la birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncuların yer aldığı ‘Ramo’, heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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