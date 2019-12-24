Randıman filminin setinde başrol oyuncuları kavga etti

Olay sonrası yasal haklarını kullanmak için savcılığa başvuran Çelik'e kavga sırasında servis aracını kullanan şoför de tanıklık ederek destek oldu ve yolda klima yüzünden kavga çıktığını, Yağmur Ün'ün Gökhan Çelik'e küfür ettiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Ordu Ünye'de çekilen "Randıman" filminin başrol oyuncuları Yağmur Ün ve Gökhan Çelik mahkemelik oldu. İddiaya göre Yağmur Ün, Gökhan Çelik'e, "Mahkemeye vermezsen şerefsizsin" dedi.

GÖKHAN ÇELİK KİMDİR?

1978 doğumlu oyuncu Gökhan Çelik Başkent İletişim Akademisi Diksiyon ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Daha önce Çilek Kokusu, Gönül İşleri, Kördüğüm, Ulan İstanbul, Kiraz Mevsimi, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Arka Sokaklar, Paramparça, Poyraz Karayel, İstanbullu Gelin, Kırgın Çiçekler, Aşkın Kanunu, Yeter, Reaksiyon, Kurtlar Vadisi, Fi, Çember, Dolunay ve Aliya gibi bir çok projede rol almıştır. 2017 yılında KKTC Türkiye yılın en iyiler ödül gecesinde yılın en iyi çıkış yapan yardımcı oyuncu ödülünün sahibi olmuştur. Ekranların yeni Erkan Petekkaya‘sı olarak adlandırılmaktadır.

YAĞMUR ÜN KİMDİR?

Yağmur Ün, 4 Kasım 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlayan Ün, 2002 yılında 7 yaşında iken ilk oyunculuk deneyimini Zerda dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra Haziran Gecesi, Kırgın Çiçekler, Hıyanet Sarmalı, Nerde O Yeminler, Alemin Kralı, Elde Var Hayat ve Yetim Gönüllüleri dizilerinde rol almıştır.



