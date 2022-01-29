Randy Jackson: David Bowie çocukken bana ve Michael Jackson'a uyuşturucu teklif etti

Michael Jackson'ın erkek kardeşi Randy, onlar küçükken bir keresinde David Bowie'nin kendilerine uyuşturucu teklif ettiğini öne sürdü. Olayın 1970'li yılların başlarında, Jackson 12 ila 15 yaşlarındayken meydana geldiğini iddia etti.

Randy, Michael Jackson'ın küçük kardeşi ve 1975'te The Jackson 5'da ağabeyi Jermaine'in yerini almıştı.

Randy söz konusu iddiaları, Grammy ödüllü sanatçı olan kız kardeşi Janet Jackson'ın yaptığı, yakında çıkacak Janet belgeselinde ortaya attı.



Independent'in The New York Post'tan aktardığı habere göre bu olayın yaşandığı iddia edilen karşılaşma 1970'lerin başında, Jackson'ların düzenli olarak Diana Ross, Marvin Gaye ve Sammy Davis Jr. gibi yıldızları ağırladığı Los Angeles'taki evinde gerçekleşti.

Randy şunları söyledi:

"Yaptığımız partilerden birini hatırlıyorum, [David] Bowie gelmişti. Ve sanırım herkesten uzaklaşmak için küçük bir oda arıyordu. Michael ve ben de partiden uzaktaki odalardan birinde oturuyoruz. Bowie içeri yürüdü ve... kafayı bulmak için aldığı şeyin bir kısmını bize teklif etti. Yalnızca birbirimize baktık. 'Hayır' falan dedik. Ne olduğunu bilmiyorduk ama 'Hayır, hayır teşekkürler' der gibiydik."



