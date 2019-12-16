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Rap - pop müzik tartışmalarına Gökhan Akar da katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

Geçirdiği trafik kazasından dolayı bir buçuk ay kadar müzik dünyasından uzak kalan Gökhan Akar yıllarca pop müzik yaptıktan sonra rap müzik yapan popçuları sert bir dille eleştirdi.‘EX’ Adlı teklisini müzikseverle buluşturduktan sonra geçirdiği trafik kazasından dolayı bir buçuk ay kadar müzik dünyasından uzak kalan Gökhan Akar, TRT FM’de Michael Kuyucu’nun programına konuk oldu.

Rap - pop müzik tartışmalarına Gökhan Akar da katıldı

Geçirdiği trafik kazasından dolayı bir buçuk ay kadar müzik dünyasından uzak kalan Gökhan Akar yıllarca pop müzik yaptıktan sonra rap müzik yapan popçuları sert bir dille eleştirdi.
‘EX’ Adlı teklisini müzikseverle buluşturduktan sonra geçirdiği trafik kazasından dolayı bir buçuk ay kadar müzik dünyasından uzak kalan Gökhan Akar, TRT FM’de Michael Kuyucu’nun programına konuk oldu. Gökhan Akar, geçirdiği trafik kazasının yanı sıra , ‘Ex’ adlı teklisini ve son günlerin revaçta konusu olan rap - pop müzik tartışması hakkında görüşlerini Michael Kuyucu’ya anlatırken yıllarca pop müzik yaptıktan sonra rap müzik yapan popçuları sert bir dille eleştirdi.
“Instagram yalan bir dünya”
Gökhan Akar, Michael Kuyucu’ya Türkiye’de sosyal medya kullanımının özellikle Instagram kullanımının çok farklı olduğunu ve insanların maneviyatına zarar verdiğini düşündüğünü söyledi. “Instagram’da yalan bir dünya var” diyen Gökhan Akar, “orada yaşanıyor gibi gösterilen hayatlar sokakta yok. Bakıyorum orada kendisini farklı gösteren bir insan gerçek hayatta çok farklı” diyerek Instagram özelinde insanların sürekli sosyal medyada kendilerini olduğundan daha farklı gösterme çabası içinde olduğunu söyledi.
“Pop müziği asla bitmez, ben rap yapmayacağım”
Gökhan Akar, Michael Kuyucu’ya “Son dönemlerde rap müziği popüler oldu diye pek çok popçu pop müziği bırakıp rap yapmaya başladılar. Bu insanın inandığı şeye olan saygısızlık. İnandığın müziği yap, demek ki bugüne kadar inanmadığın müziği yaptın” diyerek Pop müzikten rap müziğe geçen popçuları eleştirdi. Gökhan Akar, Michael Kuyucu’ya “dönem dönem bazı müzikler popüler oluyor. Bir dönem rock müziği çok popülerdi. Sonra bu oturuyor, aynısı rap Müziktede olacak, bir yere gelecek ve bu müziği gerçek anlamda yapan insanlarla beraber oturacak. rap Müziği asla pop müziğinin yerini almayacak, alamaz da. Çünkü pop müziği genele hitap eden , içinde çok şey barındıran bir müzik türü. İçinde makam da var, türkü formu da var, arabeskte var. Yok olması imkansız. Pop müziği rap müziğin karşısında ölmeyecek” diyerek son dönemlerde müzik ve magazin dünyasında sık sık tartışılan rap müzik pop müziği bitirdi mi konusu hakkında görüşünü açıkladı. Gökhan Akar, ayrıca diğer pop müziği yapan yorumcular gibi sırf rap Müziği revaçta diye rap yapmayacağını söyledi ve “ben rap yapmayacağım” dedi.
“Sivasspor şampiyon olsun”
Ailesinin aslen Sivaslı olduğunu söyleyen Gökhan Akar, “Dedem evleneceği kızı kaçırarak evlenmiş, kaçırdığı sırada onları silahla kovalamışlar. Ben böyle bir gelenekten geliyorum. Sivas’ı çok seviyorum. Dedemin hikayesi üzerine “Sivaslıdır” adlı türkü formunda ki şarkımı besteledim, daha sonra o şarkıyı Sivasspor’a uyarladım ve armağan ettim. Ben Sivas Sporluyum” dedi. Gökhan Akar, “Bu yıl Sivasspor’un ligdeki başarısını mutlulukla takip ediyorum.. Bu yıl Sivassporun şampiyon olmasını çok istiyorum” dedi.
"Yeni yayınlanacak şarkımı tedavi gördüğüm hastanede yazdım"
Trafik kazası geçirdiği sırada kaldığı hastanede tedavisi sırasında da müzik çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Akar , “2020 yılının başında , hastanede kaldığım sırada bestelediğim ‘Ruh Eşi’ adlı şarkımı yayınlayacağım. Çok farklı ve orta tempo bir şarkı oldu” diyerek yeni teklisinin de ilk haberini verdi.

Rap - pop müzik tartışmalarına Gökhan Akar da katıldı

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