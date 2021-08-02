Rap şarkıcısı Fetty Wap 4 yaşındaki kızını kaybetti

Amerikalı rap şarkıcısı Fetty Wap, kızını kaybetmenin acısını yaşıyor. 30 yaşındaki şarkıcı, 4 yaşındaki kızı Lauren Maxwell’i kaybetti. Ölüm haberini küçük kızın annesi Turquoise Miami Instagram açıklamasıyla doğruladı.

Lauren Maxwell’in ölüm nedeni bilinmiyor. Ancak küçük kızın bir aydır hasta olduğu ve uykusunda öldüğü öğrenildi.

Fetty Wap, geçen hafta Rolling Loud Festival’de sergilediği sahne performansını sosyal medyada paylaşarak, kızına şöyle seslendi:



“LoLo, bebeğim, dün gece baban bunu senin için yaptı.”

