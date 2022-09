Rapçi Coolio kimdir, neden öldü? Dünyaca ünlü rapçi Coolio kaç yaşındaydı ve nereliydi?

1994 yılında satışa sunduğu "Fantastic Voyage" adlı teklisiyle beraber tanınmaya başlayan ünlü sanatçı daha sonra Sakıncalı Düşünceler filminin müziklerine de dahil edilen "Gangsta's Paradise" adlı şarkısı ile Amerikan müzik listesinde bir numaraya kadar yükselmişti.

RAPÇİ COOLİO KİMDİR?

Gerçek adı Artis Leon Ivey, Jr., olan rapçi Coolio 1 Ağustos 1963 tarihinde California'da dünyaya gelmiştir. Compton, Kaliforniya'da fabrika işçisi Jackie Slater ile marangoz Artis Leon Ivey Sr. ikilisinin çocukları olarak dünyaya gelen isim, anne ve babasının boşanmasının ardından Mona Park Compton gangsterleriyle birlikte gezmeye başlamıştır. Fakat sanatçı hiçbir zaman gangster olmak için çaba göstermemiş ve bir gangster grubu içerisinde yer almamıştır. Ancak 22 yaşında hırsızlık suçundan hapis yattığı bilinmektedir.

Bir dönem kokain sattığı için müzik hayatının başlangıcı sekteye uğramıştır. Tedavi sonrasında sanatçı farklı yerlerde çalışmaya başlamıştır.

Müzik hayatına WC and the Maad Circle grubunun üyesi olarak başlayan isim, 1994 yılında bu grubunu terketmiştir. Sanatçı, It Takes a Thief adlı ilk albümünü satışa çıkarmıştır. Albüm yayımlanmasının ardından kısa süre sonra çokça sevilmiştir, hatta Amerikan albüm listesinde sekizinci sıraya dek yükselmeyi başarmıştır.

1995 yılında Coolio, ikinci albümü Gangsta's Paradise'ı yayımlamıştır. 1997 yılında sanatçı üçüncü albümü My Soul'u yayımlamıştır.

2008 yılında sanatçı, ruhsatsız araç kullanmaktan Hollywood'da yakalanmıştır. Sonrasında $10,000 ödeyerek serbest kalmıştır. 2009 yılında sanatçı yine bavulunda yer alan kokain yüzünden Los Angeles Havaalanı'nda tutuklanmıştır. 3 Nisan 2009 tarihinde suçlamalardan aklanmıştır fakat 18 ay boyunca uyuşturucu tedavisi görmesi şart koşulmuştur.

RAPÇİ COOLİO NEDEN ÖLDÜ?

Rapçi Coolio, bir arkadaşının evinde tuvalette yerde hareketsiz yatarken bulundu. Coolio'nun ölüm nedeninin ise kalp yetmezliği olduğu belirlendi.