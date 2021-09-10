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Rapçi Dan Sur yeni bir moda akımı başlattı! Farklı olmak için kafasına kancalarla altın saç monte ettirdi

10.09.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap yıldızı Dan Sur, TikTok ve Instagram hesaplarından gösterişli saç modelini sergiledi. Sevilen şarkıcı kafasına ameliyatla bir kanca taktırdı ve o kancadan altın zincirler sallandırdı. Farklı olmak için ameliyat masasına yatan ünlü sanatçı kimsenin kendisini kopyalamayacağını söyledi.

Rapçi Dan Sur yeni bir moda akımı başlattı! Farklı olmak için kafasına kancalarla altın saç monte ettirdi

Dan Sur, dünyada altın zincirlerle yapılan bir saç modeline sahip olan ilk kişi olduğunu iddia etti. Sosyal medya hesabından yeni saç modelini sergileyen Sur’un cerrahi işlem ile kafasına bir kanca yerleştirildi. Sosyal medya hesabından hayranlarına seslenen Sur, “Gerçek şu ki farklı bir şey yapmak istedim. Herkesin saçlarını boyadığını görüyorum ama kimse beni taklit edemez. İnsanlık tarihinde altın saç ekilen ilk rapçiyim" dedi.

SERT ELEŞTİRİLDİ

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Operasyondan önce TikTok hesabında 12 bin takipçisi bulunan Sur’un paylaşımından sonra popülerliği arttı. Yeni saç modeliyle TikTok’ta 1.9 milyon hayrana ulaşan rapçi, takipçilerinin olumsuz eleştirilerine maruz kaldı. Altın saç modelinden sonra takipçileri rapçiye “Saçma, dikkat çekmek için uğraşıyor” yorumlarını yaptı.

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sosyal medya tiktok Instagram
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