Rapçi Dan Sur yeni bir moda akımı başlattı! Farklı olmak için kafasına kancalarla altın saç monte ettirdi

Dan Sur, dünyada altın zincirlerle yapılan bir saç modeline sahip olan ilk kişi olduğunu iddia etti. Sosyal medya hesabından yeni saç modelini sergileyen Sur’un cerrahi işlem ile kafasına bir kanca yerleştirildi. Sosyal medya hesabından hayranlarına seslenen Sur, “Gerçek şu ki farklı bir şey yapmak istedim. Herkesin saçlarını boyadığını görüyorum ama kimse beni taklit edemez. İnsanlık tarihinde altın saç ekilen ilk rapçiyim" dedi.

SERT ELEŞTİRİLDİ

Operasyondan önce TikTok hesabında 12 bin takipçisi bulunan Sur’un paylaşımından sonra popülerliği arttı. Yeni saç modeliyle TikTok’ta 1.9 milyon hayrana ulaşan rapçi, takipçilerinin olumsuz eleştirilerine maruz kaldı. Altın saç modelinden sonra takipçileri rapçiye “Saçma, dikkat çekmek için uğraşıyor” yorumlarını yaptı.



