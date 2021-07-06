Rapçi Dr. Creep, koronavirüs pandemisini ‘tahmin ettiği’ şarkısıyla sosyal medyada gündeme geldi

Amerikalı rapçi Dr. Creep, 2013 yılında yazdığı ve koronavirüs pandemisini tahmin ettiği iddia edilen şarkısının keşfedilmesinden sonra bir anda popülerleşti. Pandemi ismini verdiği şarkıdaki, “2020 koronavirüs ile birleşti, cesetler istifleniyor” sözü sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

Geleceği tahmin edebildiğine yönelik yapılan yorumlara Dr. Creep, “Sadece bir tesadüf. Çünkü herhangi bir şeyi tahmin etmeye çalışmadım. Şarkıyı ilk yazdığım sırada birden fazla koronavirüs vardı ve geniş bir şekilde tartışılıyordu.” sözleriyle cevap verdi.



