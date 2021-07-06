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Rapçi Dr. Creep, koronavirüs pandemisini ‘tahmin ettiği’ şarkısıyla sosyal medyada gündeme geldi

06.07.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya kullanıcıları 2013 yılında yazılmasına rağmen tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine gönderme yapan ‘Pandemi (Pandemic)’ şarkısını konuşmaya başladı. Rapçi Dr. Creep'in koronavirüsü tahmin ettiği iddia edilen sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rapçi Dr. Creep, koronavirüs pandemisini ‘tahmin ettiği’ şarkısıyla sosyal medyada gündeme geldi

Amerikalı rapçi Dr. Creep, 2013 yılında yazdığı ve koronavirüs pandemisini tahmin ettiği iddia edilen şarkısının keşfedilmesinden sonra bir anda popülerleşti. Pandemi ismini verdiği şarkıdaki, “2020 koronavirüs ile birleşti, cesetler istifleniyor” sözü sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

rapçi

Geleceği tahmin edebildiğine yönelik yapılan yorumlara Dr. Creep, “Sadece bir tesadüf. Çünkü herhangi bir şeyi tahmin etmeye çalışmadım. Şarkıyı ilk yazdığım sırada birden fazla koronavirüs vardı ve geniş bir şekilde tartışılıyordu.” sözleriyle cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) sosyal medya
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