Rasim Öztekin'in eşinden Demet Akbağ'a yanıt! 'Asılsız iddialar...'

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçtiğimiz pazar günü kalp krizi geçirdi. Öztekin'e Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil olarak müdahale edildi. Usta sanatçı, ardından da Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Ancak Öztekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"OLMASI GEREKEN BİR AMELİYATI İHMAL ETMİŞ"

Oyuncu Demet Akbağ, vefat eden yakın arkadaşı Öztekin hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Akbağ, "Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. O yüzden söylenecek bir şey yok. Çok genç kaybettik Rasim'ciğimi. Çok üzgünüz hepimiz. Kalbi zaten problemliydi. Bir de Covid-19 sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Kalp krizi, aramızdan aldı onu" ifadelerini kullandı.

RASİM ÖZTEKİN'İN EŞİNDEN YANIT

Demet Akbağ'ın bu sözlerinden sonra ünlü oyuncunun eşinden açıklama geldi. Rasim Öztekin’in pandemiden korktuğu için sağlık kontrollerini ihmal ettiği şeklinde medyada yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Esra Kazancıbaşı Öztekin şu açıklamayı yaptı:

"Her yaştan, her kesimden insanın ‘ağabey’ diye hitap ettiği eşim Rasim Öztekin, mizahın, toplumsal hoşgörünün ve saygının sembolü olduğu kadar, pandemi döneminde de sağlık kontrollerini asla aksatmayarak örnek davranış sergileyen hastalardan biriydi. Bu konuda ortaya atılan asılsız iddiaların, onu seven, rol modeli olarak gören milyonlarca hayranına sağlık konusunda yanlış örnek teşkil edebileceğinin kaygısıyla bu bilgilendirmeyi kardiyoloji doktorunun açıklamalarıyla birlikte yapma gereği duydum.