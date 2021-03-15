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Rasim Öztekin'in eşinden Demet Akbağ'a yanıt! 'Asılsız iddialar...'

15.03.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Rasim Öztekin'in eşinden Demet Akbağ'a yanıt! 'Asılsız iddialar...'

Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz hafta yaşamını yitirdi. Oyuncu Demet Akbağ, Öztekin'in vefatı sonrasında, "Kalbi zaten problemliydi. Bir de Covid-19 sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş" dedi. Akbağ'ın bu sözlerine, ünlü oyuncunun eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'den yanıt geldi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçtiğimiz pazar günü kalp krizi geçirdi. Öztekin'e Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil olarak müdahale edildi. Usta sanatçı, ardından da Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Ancak Öztekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"OLMASI GEREKEN BİR AMELİYATI İHMAL ETMİŞ"

Oyuncu Demet Akbağ, vefat eden yakın arkadaşı Öztekin hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Akbağ, "Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. O yüzden söylenecek bir şey yok. Çok genç kaybettik Rasim'ciğimi. Çok üzgünüz hepimiz. Kalbi zaten problemliydi. Bir de Covid-19 sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Kalp krizi, aramızdan aldı onu" ifadelerini kullandı.

RASİM ÖZTEKİN'İN EŞİNDEN YANIT

Demet Akbağ'ın bu sözlerinden sonra ünlü oyuncunun eşinden açıklama geldi. Rasim Öztekin’in pandemiden korktuğu için sağlık kontrollerini ihmal ettiği şeklinde medyada yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Esra Kazancıbaşı Öztekin şu açıklamayı yaptı:

Demet Akbağ açıkladı! Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçekDemet Akbağ açıkladı! Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek

"Her yaştan, her kesimden insanın ‘ağabey’ diye hitap ettiği eşim Rasim Öztekin, mizahın, toplumsal hoşgörünün ve saygının sembolü olduğu kadar, pandemi döneminde de sağlık kontrollerini asla aksatmayarak örnek davranış sergileyen hastalardan biriydi. Bu konuda ortaya atılan asılsız iddiaların, onu seven, rol modeli olarak gören milyonlarca hayranına sağlık konusunda yanlış örnek teşkil edebileceğinin kaygısıyla bu bilgilendirmeyi kardiyoloji doktorunun açıklamalarıyla birlikte yapma gereği duydum.

Medyada yer alan asılsız bazı haberlerin aksine en son 30 Ocak’ta kalp kontrolünden geçmişti. Kan-idrar testlerinin, elektro ve EKO çekiminin yanı sıra kalp pil kontrolü de yapılmıştı. Yine geçtiğimiz Haziran ayında geçirdiği önemli ritm bozukluğunun tedavisi için kalbine şok tedavisi uygulanmıştı."

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Esra Kazancıbaşı Öztekin, eşinin doktoru Prof. Dr. İzzet Erdinler’in bu konuyla ilgili açıklamasını da paylaştı:

"Sevgili hastam Rasim Öztekin’i ilk kez 2009 yılında kalp yetersizliği ve zatürre nedeni ile Siyami Ersek Hastanesi’nde gördüm. Kalp yetersizliği için ilaç tedavisine ek olarak üç telli Biventriküler ICD takıldı. Son bir yılda ritim bozukluğu için ilaç ve şok tedavisi uygulanmış, kontrolleri düzenli olarak yapılmıştır. Mart 2020’den sonra iki kez kontrolü yapılmıştır. Son kontrolünde yeni olumsuz bulgu gözlenmemişti. Beş yıl önce yapılan anjiografide kritik darlık saptanmamıştı, ancak kendisine kontrol amaçlı anjiografi yapılması planlanıyordu."

AMELİYAT DEĞİL, KONTROL ANJİYOSU

Esra Kazancıbaşı Öztekin, "Prof. Dr. İzzet Erdinler’in de belirttiği gibi önerilen işlem bir ameliyat değil, kontrol amaçlı anjiyoydu. Ancak acil anjiyo gerektiren bir sıkıntısı, bulgusu olmadığından sadece kontrol amaçlı olarak planlanan bu anjiyoyu Rasim, zaruri bir durum olmadığı için COVID-19 aşısı olduktan sonra yaptırmak istiyordu. İddia edilenlerin aksine önümüzdeki günlerde yani pandemi döneminde anjiyo da olacaktı. Eşimin 2009’da geçirdiği çok ciddi, yaşamsal riski yüksek ve 2,5 ayı çoğunlukla yoğun bakımda geçen hastane günlerinde savaş verdiği ileri kalp yetmezliği tablosu sonrasında, 12 yıl boyunca pek çok başarılı film ve dizide yer alacak sağlık standartını yakalamasında sağlık kontrollerine, sağlığına ve yaşam şekline gösterdiği bu özen yatmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ Rasim Öztekin
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Rahmetlinin eşi neden rahatsız olsun ki? Zaten rahatsızlığı varmış Birde covid korkusuyla olması gereken ameliyatı doğal olarak geçiktirmiş. Demet hanım kötü bir şey dememişki Anlaşılan hanımefendi kabullenememiş hâla gidişini..

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