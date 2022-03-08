MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rasim Öztekin'in ölümünün birinci yılında kızı Pelin Öztekin ve eşi Esra Kazancıbaşı'ndan duygusal paylaşım

Rasim Öztekin'in ölümünün birinci yılında kızı Pelin Öztekin ve eşi Esra Kazancıbaşı'ndan duygusal paylaşım

08.03.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Rasim Öztekin, ölümünün birinci yılında eşi Esra Kazancıbaşı ve kızı Pelin Öztekin tarafından anıldı. Öztekin, babasıyla fotoğrafını paylaşarak "Yanımda olmasan da ellerin hep omuzlarımda bunu biliyorum" derken Kazancıbaşı da "Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz" ifadelerini kullandı.

Rasim Öztekin'in ölümünün birinci yılında kızı Pelin Öztekin ve eşi Esra Kazancıbaşı'ndan duygusal paylaşım

Türk tiyatrosunun efsane sanatçılarından Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı ve oyuncu kızı Pelin Öztekin, usta oyuncuyu ölümünün yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.

rasim-oztekin-in-olumunun-birinci-yilinda-kizi-ve-14781125_6332_m

KAZANCIBAŞI: BİRBİRİNİ BÜYÜK SEVENLERİ ÖLÜM ASLA AYIRAMAZ

Eşi için hazırlanan videoyu Instagram hesabından paylaşan Esra Kazancıbaşı, "Bugün 8 Mart. Aramızdan ayrılışının, sensizlikle ani ve travmatik tanışmamın birinci yıldönümü. Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz, aşklar ölmez. Çünkü ruhlar yaşar, yok olan bedendir. Sanatçılar da asla ölmez. Eserleriyle yaşar, ölümsüzleşirler. Ruhunu sevdiğim adam, aşkım Rasim'im, çaresiz bir özlem ve sevgiyle bu videoyla seni anıyorum" dedi.
rasim-oztekin-in-olumunun-birinci-yilinda-kizi-ve-14781125_6867_m

ÖZTEKİN: SENİNLE AYNI YÖNE BAKMAYA DEVAM EDİYORUM

Sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaşan Pelin Öztekin ise "İlk aşkım, benzediğim, özlediğim… Yanımda olmasan da ellerin hep omuzlarımda bunu biliyorum ve seninle aynı yöne bakmaya devam ediyorum Babiş. İyi ki sen! Hep sen! Seni çok seviyorum çok" notunu yazdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ecem Uzun'un nişanlısı Deniz Şeremetli kimdir? Ecem Uzun'un nişanlısı Deniz Şeremetli kimdir?
Ünlü oyuncudan kahreden haber! Savaşta gönüllü olmuştuÜnlü oyuncudan kahreden haber! Savaşta gönüllü olmuştu
Tüm vücudunu koli bandıyla bantlattı! Tüm vücudunu koli bandıyla bantlattı!
Anahtar Kelimeler:
Rasim Öztekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun...

Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun...

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Kocasıyla ilgili itiraf! "Gece yarısı kalkıp..."

Kocasıyla ilgili itiraf! "Gece yarısı kalkıp..."

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.