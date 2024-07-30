Ravioli tarifi: Ravioli nasıl yapılır?

İtalyan mutfağının meşhur lezzetlerinden ve çeşit çeşit makarnalarından biri olan Ravioli, aslında evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarife sahip. İsterseniz siz de verdiğimiz tarifle enfes bir ravioli hazırlayabilirsiniz. İşte Ravioli tarifi!
Ravioli tarif için tüm gerekli malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Mutfağınıza İtalyan esintisi getirecek olan bu lezzeti isterseniz her öğünde tüketin isterseniz yemek davetlerinizde misafirlerinize servis edin. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
Hamuru:
4 yumurta
3 bardak un
Yarım bardak irmik unu
Yarım çay kaşığı tuz
İçine:
2 kaşık sıvı yağ
200 gram kıyma
1 soğan
1 diş sarımsak
1 kaşık un
Yarım çay kaşığı tuz ve karabiber
TARİF
Hamur malzemelerini bir kapta birleştirin ve yoğurun.
İç harcı için soğanı rondada çekin.
Tavada yağ ile kavurun.
Üzerine diğer malzemeleri ekleyip pişirin.
Hamurları 2 bezeye ayırın.
Tezgahı unlayarak bezeleri hafif kalınlıkta açın.
Hamurların kenar kısımlarını kesin ve dikdörtgen oluşturun.
İç harcı soğuyunca aralıklı olarak hamura yerleştirin.
Üzerlerini diğer hamur ile kapatın.
Kare şeklinde kesin.
Tırtıklı kesici ile kenarlarını kapatın.
Hazırladığınız harçlı hamurları kaynar suda haşlayın.
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