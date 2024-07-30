Ravioli tarifi: Ravioli nasıl yapılır?

Ravioli tarif için tüm gerekli malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Mutfağınıza İtalyan esintisi getirecek olan bu lezzeti isterseniz her öğünde tüketin isterseniz yemek davetlerinizde misafirlerinize servis edin. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Hamuru:

4 yumurta

3 bardak un

Yarım bardak irmik unu

Yarım çay kaşığı tuz

İçine:

2 kaşık sıvı yağ

200 gram kıyma

1 soğan

1 diş sarımsak

1 kaşık un

Yarım çay kaşığı tuz ve karabiber