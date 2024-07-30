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    Ravioli tarifi: Ravioli nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 20:54
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    İtalyan mutfağının meşhur lezzetlerinden ve çeşit çeşit makarnalarından biri olan Ravioli, aslında evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarife sahip. İsterseniz siz de verdiğimiz tarifle enfes bir ravioli hazırlayabilirsiniz. İşte Ravioli tarifi!

    Ravioli tarifi: Ravioli nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 3
    Hazırlık Süresi 90dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Porsiyon 511kal

    Ravioli tarif için tüm gerekli malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Mutfağınıza İtalyan esintisi getirecek olan bu lezzeti isterseniz her öğünde tüketin isterseniz yemek davetlerinizde misafirlerinize servis edin. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • Hamuru:
    • 4 yumurta
    • 3 bardak un
    • Yarım bardak irmik unu
    • Yarım çay kaşığı tuz
    • İçine:
    • 2 kaşık sıvı yağ
    • 200 gram kıyma
    • 1 soğan
    • 1 diş sarımsak
    • 1 kaşık un
    • Yarım çay kaşığı tuz ve karabiber

    TARİF

    • Hamur malzemelerini bir kapta birleştirin ve yoğurun.
    • İç harcı için soğanı rondada çekin.
    • Tavada yağ ile kavurun.
    • Üzerine diğer malzemeleri ekleyip pişirin.
    • Hamurları 2 bezeye ayırın.
    • Tezgahı unlayarak bezeleri hafif kalınlıkta açın.
    • Hamurların kenar kısımlarını kesin ve dikdörtgen oluşturun.
    • İç harcı soğuyunca aralıklı olarak hamura yerleştirin.
    • Üzerlerini diğer hamur ile kapatın.
    • Kare şeklinde kesin.
    • Tırtıklı kesici ile kenarlarını kapatın.
    • Hazırladığınız harçlı hamurları kaynar suda haşlayın.
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