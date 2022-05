Ray Liotta; Goodfellas, (Sıkı Dostlar), Field of Dreams (Düşler Tarlası) gibi filmlerde sergilediği performansla hafızalara kazınan ünlü bir oyuncudur. Ünlü oyuncunun sette uyuduğu esnada yaşama veda ettiği aktarıldı. Peki Ray Liotta kimdir? Sıkı Dostlar oyuncusu Ray Liotta neden öldü? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Ünlü oyuncunun biyografiasi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde....

RAY LİOTTA KİMDİR?

Ray Liotta ya da gerçek adıyla Raymond Allen Liotta 18 Aralık 1954 yılında Newark, New Jersey'de dünyaya geldi.

ABD oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Ray Liotta çok sayıda yapımda yer aldı. 1989 yapımı Düşler Tarlası'nda (özgün adı Field of Dreams) canlandırdığı Joe Jackson rolü ve 1990 yapımı Sıkı Dostlar'da (özgün adı Goodfellas) canlandırdığı Henry Hill rolü ile bilinen Liotta, aynı zamanda Grand Theft Auto: Vice City video oyununda Tommy Vercetti'yi seslendirmiştir. Liotta; Vahşi Bir Şey (özgün adı Something Wild, bu filmde oynadığı rolle Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterildi), Kanunsuz Giriş (Unlawful Entry), Güçlüler Bölgesi (Cop Land), Hannibal, Blow, John Q, Kimlik (Identity), Gözüm Üstünde (Observe and Report), Kibarca Öldürmek (Killing Them Softly), Babadan Oğula (The Place Beyond the Pines), Evlilik Hikayesi (Marriage Story) ve Mavinin Tonları (Shades of Blue) gibi yapımlarda da rol almıştır.

RAY LİOTTA NEDEN ÖLDÜ?

Ray Liotta film çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'ndeydi. Ünlü oyuncu Ray Liotta, 26 Mayıs 2022 tarihinde uykusunda ölmüştür.

RAY LİOTTA KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Dün hayata gözlerini yuman Ray Liotta 67 yaşında yaşındaydı. Ünlü aktörün ölümü sevenlerini üzdü.