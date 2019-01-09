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Razer Raptor oyunculara neler sunuyor?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 09.01.2019 09:27 | Son Güncelleme

Razer, oyuncular için geliştirdiği ilk monitörü olan Razer Raptor’u duyurdu. 27 inç büyüklüğündeki Razer Raptor üst düzey oyun deneyimi vadediyor. İşte Razer Raptor özellikleri.

Razer Raptor oyunculara neler sunuyor?

Razer, CES 2019 etkinliğinde yeni ürünlerini sergilemeye devam ediyor. Nvidia RTX 2060 serisi ekran kartına sahip Blade modellerini duyuran Razer, şimdi de oyuncular için geliştirdiği monitörü duyurdu. Raptor ismindeki bu monitör, 27 inç büyüklüğünde olmasının yanında barındırdığı ekran teknolojileri ile dikkat çekiyor.

Raptor, 27 inç büyüklüğünde yansıma yapmayan WQHD (2560 x 1440) IPS ekran ile geliyor. 144 Hz ekran yenileme hızın sahip olan bu monitör geniş renk gamutunu destekliyor HDR özelliği ile dikkat çeken monitörde AMD’nin FreeSync özelliği yer alıyor. FreeSync sayesinde oyundaki yırtılamların önüne geçebilirsiniz.

USB-C bağlantısının bulunduğu monitörde Razer Chroma teknolojisi yer alıyor. Razer Chroma sayesinde monitörün alt bölümünü dilediğiniz gibi renklendirebiliyorsunuz. Tabii bu işlem için henüz beta aşamasında olan Synapse 3 yazılımını kullanmanız gerekiyor.

1000:1 kontrast oranına sahip olan monitör 10-bit renk derinliğini destekliyor. Gelelim son olarak monitörün giriş çıkışlarına. Monitörde; HDMI 2.0a, Display Port 1.4, USB-C ve 2 adet de USB-A 3.0 bağlantı noktaları yer alıyor.

Fiyatı henüz belli olmayan Raptor’un oyuncuların hayallerini süsleyeceği kesin. Bakalım bu monitör herkesin erişebileceği bir fiyat etiketine sahip olacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Razer Raptor Teknoloji

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