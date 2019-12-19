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RE 3: Remake, PC’leri zorlayacak mı?

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Capcom, bu yıl Resident Evil 2’nin yeniden elden geçirilmiş sürümü ile büyük beğeni toplamıştı. Hatta bu oyun The Game Awards 2019‘da yılın oyunlarına aday bile gösterilmişti.

RE 3: Remake, PC’leri zorlayacak mı?

Resmen baştan oyun yapan Capcom’un, önümüzdeki yıl RE 3’ü elden geçireceği söyleniyordu. Bu söylenti geçtiğimiz hafta düzenlenen PlayStation State of Play etkinliğinde doğrulanmış ve Resident Evil 3 Remake duyurulmuştu.

Yeniden baştan oyun yapan Capcom, Resident Evil 3 Remake’i 3 Nisan 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından bugün de oyunun Steam sayfası açıldı. Steam’de 259 TL‘den ön siparişe sunulan oyun bir takım bonuslar ile geliyor. Oyunu ön sipariş ile satın alanlar Classic Costume Pack sayesinde oyunu PlayStation 1’deki kostümler ile oynayabilecek.

Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak; RE 3 Remake, PC’leri pek zorlamayacak. Oyunu minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5 işlemci / Nvidia GTX 760 veya AMD FX-6300/AMD Radeon R7 260x ekran kartına sahip olmanız yeterli olacak. Minimumda 8 GB RAM ve 2 GB VRAM talep eden oyunun henüz önerilen gereksinimleri yayınlanmadı.
Tahminlerimize göre; RE 3’ün önerilen sistem gereksinimleri; Nvidia GTX 1050 ve üzeri ekran katı şeklinde olacak. Yani bu oyun öyle PC’leri zorlamayacak gibi görünüyor.

Eğer Resident Evil hayranıysanız ve oyunu satın almak istiyorsanız; buradan oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

Resident Evil 3 Remake sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 (64-Bit)
İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-6300 veya daha iyisi
RAM: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x
VRAM: 2 GB RAM
DirectX: DirectX 11

Resident Evil 3 Remake grafik karşılaştırması

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Anahtar Kelimeler:
Resident Evil 3 Remake sistem gereksinimleri

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